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Con los niveles de mora en récord, el Banco Nación lanzó un plan para ayudar a familias endeudadas

La entidad presentó un “kit de soluciones” para reorganizar pasivos, refinanciar tarjetas y extender plazos. Cómo es.

MOMENTO DIFÍCIL. Las familias afrontar un elevado endeudamiento.
MOMENTO DIFÍCIL. Las familias afrontar un elevado endeudamiento.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Nación de Argentina lanzó un plan de alivio financiero para familias endeudadas ante el récord de morosidad en créditos, que alcanzó el 11,5% en marzo de 2026.
  • El plan incluye la unificación de deudas de hasta $100 millones a 72 meses y la refinanciación de tarjetas, buscando mitigar un fuerte deterioro en el cumplimiento de pagos.
  • El plan busca sanear las carteras bancarias. Aunque la mora se triplicó en un año, directivos del sector financiero estiman que la irregularidad ya comenzó a estabilizarse.
Resumen generado con IA

En un escenario marcado por el crecimiento de la mora bancaria, el Banco de la Nación Argentina presentó una batería de herramientas destinadas a familias que necesitan reorganizar sus finanzas y regularizar deudas. La iniciativa busca reducir los niveles de morosidad en las distintas líneas de crédito.

Desde la entidad señalaron que las alternativas disponibles permiten “reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.

El lanzamiento se produce en un contexto delicado para el sistema financiero. Según datos oficiales, la mora en los créditos otorgados a personas físicas pasó del 3,3% en marzo de 2025 al 11,5% en marzo de 2026, el nivel más alto en más de dos décadas. Además, los préstamos personales muestran el mayor grado de incumplimiento de los últimos 15 años.

Entre las opciones anunciadas por el Banco de la Nación Argentina aparece la consolidación de deudas, destinada a clientes que perciben sus ingresos a través de la entidad. Esta herramienta permite unificar obligaciones financieras tanto del propio banco como de otras entidades, con el objetivo de simplificar pagos y ordenar la planificación financiera.

La propuesta contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

Otra de las alternativas está orientada a quienes presentan atrasos en tarjetas de crédito emitidas por el banco. La refinanciación de saldos permite reprogramar deudas de hasta $10 millones para clientes con hasta 90 días de mora, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

El esquema prevé mantener vigente la tarjeta, iniciar el pago en cuotas desde el resumen siguiente y aplicar ajustes temporales en los límites de compra. Para casos con mora superior a los 90 días, el banco ofrece planes de financiamiento que pueden extenderse hasta 96 meses, sujetos a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas por la entidad.

Además, el Banco Nación informó que cada solicitud será analizada de manera individual por equipos especializados, que evaluarán el perfil del cliente, su situación económica y las características de las deudas a reestructurar. Según explicaron, el objetivo es ofrecer soluciones adaptadas a cada caso y promover una administración responsable de los compromisos financieros.

Los interesados pueden iniciar el trámite en cualquier sucursal del banco, donde recibirán asesoramiento sobre las opciones disponibles y los requisitos actualizados.

El deterioro en los indicadores de mora también quedó reflejado en el último informe publicado por el Banco Central de la República Argentina. El reporte mostró que el porcentaje de créditos en situación irregular dentro del sector privado alcanzó el 7%, con una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto de febrero y un incremento de cinco puntos frente al mismo período del año anterior, cuando era del 2%.

En el caso del financiamiento destinado a hogares, la morosidad prácticamente se triplicó en términos interanuales, con un aumento de 8,3 puntos porcentuales, mientras que frente al mes previo registró una suba de 0,3 puntos.

Al desagregar los datos, el informe indicó que el 14,2% de los préstamos personales presentó algún nivel de atraso, con un incremento de 0,4 puntos frente a febrero. Las hipotecas mantuvieron una morosidad del 1,4%, sin cambios respecto de la medición anterior.

Los créditos prendarios, en tanto, mostraron un nivel de incumplimiento del 6,9%, con una suba de 0,1 puntos porcentuales, mientras que las tarjetas de crédito alcanzaron una mora del 11,7%, también con un incremento de 0,1 puntos respecto del mes pasado.

La semana pasada, durante un evento vinculado a inteligencia artificial, varios CEO de bancos nacionales aseguraron que el deterioro en el pago de deudas habría comenzado a estabilizarse. Los ejecutivos podrían haber hecho referencia a datos más recientes, correspondientes a abril o mayo, distintos de los publicados ahora por el Banco Central de la República Argentina, que corresponden a marzo.

De todos modos, en el sector financiero ya observan una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la irregularidad dentro de las líneas de crédito destinadas a las familias.

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