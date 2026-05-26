Con los niveles de mora en récord, el Banco Nación lanzó un plan para ayudar a familias endeudadas

El deterioro en los indicadores de mora también quedó reflejado en el último informe publicado por el Banco Central de la República Argentina. El reporte mostró que el porcentaje de créditos en situación irregular dentro del sector privado alcanzó el 7%, con una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto de febrero y un incremento de cinco puntos frente al mismo período del año anterior, cuando era del 2%.