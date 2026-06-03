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Becas en inteligencia artificial: Google abrió una convocatoria gratuita para argentinos

La convocatoria ofrece 10.000 becas gratuitas para acceder a certificados profesionales en habilidades digitales. La inscripción se realiza a través de Crecé con Google y no tiene fecha límite.

PRESENTACIÓN. Google anunció una nueva edición de su programa de becas gratuitas para capacitarse en inteligencia artificial.
PRESENTACIÓN. Google anunció una nueva edición de su programa de becas gratuitas para capacitarse en inteligencia artificial. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Google lanzó 10.000 becas gratuitas en Argentina para capacitar a ciudadanos en inteligencia artificial y habilidades digitales, sin necesidad de experiencia previa.
  • La inscripción se realiza en Crecé con Google. El programa ofrece formación en IA generativa en Coursera y cuenta con apoyo de Fundación Compromiso y fondos de Google.org.
  • La iniciativa busca responder al alto uso de IA en Argentina y potenciar la economía local, estimando un impacto de hasta 43.000 millones de dólares anuales para el país.
Resumen generado con IA

Google anunció una nueva convocatoria de becas gratuitas en la Argentina para capacitarse en inteligencia artificial y habilidades digitales, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de formación en uno de los sectores con mayor crecimiento laboral.

La compañía confirmó que entregará 10.000 becas para acceder a sus Certificados de Carrera y al nuevo Certificado Profesional de IA, una propuesta orientada a quienes quieran incorporar herramientas de inteligencia artificial a su vida profesional.

La iniciativa fue presentada durante el encuentro “Construyendo el futuro juntos”, donde Google dio a conocer una serie de proyectos vinculados con educación, innovación tecnológica y desarrollo de talento en el país.

¿Quiénes pueden acceder a las becas?

Las becas están destinadas a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos en tecnología y habilidades digitales, sin necesidad de contar con experiencia previa en el sector.

La distribución estará a cargo de Fundación Compromiso mediante Potrero Digital, un programa que promueve la inclusión socioeconómica a través de la formación en oficios digitales.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán registrarse a través de la plataforma Crecé con Google (https://crece.withgoogle.com/), donde podrán consultar los requisitos de la convocatoria y completar el proceso de postulación.

La empresa no informó una fecha límite de inscripción, por lo que recomienda realizar el trámite cuanto antes para acceder a las vacantes disponibles.

Qué incluye la capacitación

Una de las principales novedades es el lanzamiento del Certificado Profesional de IA de Google, disponible en Coursera.

La formación enseña a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa para tareas cotidianas y laborales. Entre los contenidos se incluyen:

- Creación de contenidos.

- Análisis de datos.

- Automatización de tareas.

- Organización de información.

- Uso responsable y ético de la inteligencia artificial.

El objetivo es que los participantes puedan aplicar estas herramientas en distintos ámbitos profesionales y mejorar sus oportunidades laborales en un mercado que demanda cada vez más conocimientos digitales.

Por qué Google apuesta por la inteligencia artificial

Durante la presentación, la compañía destacó que dos de cada tres argentinos ya utilizan herramientas de inteligencia artificial, una cifra que supera el promedio mundial.

Además, señaló que una adopción más amplia de esta tecnología podría aportar más de 43.000 millones de dólares anuales a la economía argentina, un impacto equivalente al 6,7% del Producto Bruto Interno.

El anuncio incluyó también una inversión de 700.000 dólares por parte de Google.org, el brazo filantrópico de la empresa.

Los fondos financiarán proyectos destinados a docentes, estudiantes y organizaciones sociales. Entre ellos aparecen programas para enseñar inteligencia artificial a jóvenes de entre 11 y 14 años, concursos para escuelas secundarias, iniciativas de robótica educativa y capacitaciones para organizaciones sin fines de lucro.

Con esta nueva convocatoria, Google busca ampliar el acceso a la formación tecnológica en Argentina y acercar herramientas de inteligencia artificial a estudiantes, trabajadores y organizaciones de todo el país.

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