Panqueques proteicos exprés: una receta fácil para sumar energía y aumentar masa muscular

En un mundo cada vez más consciente de la alimentación saludable, las proteínas han ganado un lugar central en la mesa diaria. No solo son esenciales para la formación y reparación de tejidos, sino que también ayudan a mantenernos saciados por más tiempo, aportando energía sostenida y favoreciendo el desarrollo muscular. Incluir fuentes de proteína en las comidas puede marcar una gran diferencia, especialmente en rutinas activas o en etapas de crecimiento.