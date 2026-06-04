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Panqueques proteicos exprés: una receta fácil para sumar energía y aumentar masa muscular

Bocaditos ricos y saludables, ideales para desayunar o llevar en la mochila para tu jornada.

Panqueques de proteína fáciles de hacer
Panqueques de proteína fáciles de hacer
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • Se presentó una receta rápida de panqueques proteicos para personas activas, diseñada para sumar energía y favorecer el desarrollo de la masa muscular de forma sencilla.
  • La preparación combina soja, avena, huevo y crema de maní en solo diez minutos. Surge ante la creciente demanda de opciones alimenticias que sean saludables, saciantes y portátiles.
  • Esta alternativa facilita la ingesta de proteínas diarias en la vida urbana. Consolida la tendencia de los snacks caseros nutritivos frente a las opciones ultraprocesadas.
Resumen generado con IA

En un mundo cada vez más consciente de la alimentación saludable, las proteínas han ganado un lugar central en la mesa diaria. No solo son esenciales para la formación y reparación de tejidos, sino que también ayudan a mantenernos saciados por más tiempo, aportando energía sostenida y favoreciendo el desarrollo muscular. Incluir fuentes de proteína en las comidas puede marcar una gran diferencia, especialmente en rutinas activas o en etapas de crecimiento.

Si buscás una opción rápida, rica y saludable, estos bocaditos proteicos son una excelente alternativa para tu día a día. Se preparan en minutos y son ideales tanto para un desayuno nutritivo como para llevar en la mochila y disfrutar en cualquier momento.

Ingredientes

3 cucharadas de soja texturizada molida o hecha harina

2 cucharadas de avena molida o hecha harina

1 huevo

300 ml de leche

1 cucharada de crema de maní

1 cucharada de cacao en polvo

(Opcional) 1 cucharada de azúcar para un toque más dulce

Un chorrito de aceite para la sartén

Preparación paso a paso de los bocaditos de proteína

1. Moler la soja texturizada y la avena

2. En un bowl, mezclar todos los ingredientes: la soja, la avena, el huevo, la leche, la crema de maní, el cacao en polvo y, si se desea, el azúcar.

3. Calentar una sartén antiadherente con un chorrito de aceite.

4. Verter la mezcla formando pequeños bocados (como mini pancakes).

5. Cocinar a fuego medio durante 4 a 5 minutos de un lado.

6. Dar vuelta con cuidado y cocinar 3 minutos más del otro lado.

7. Retirar y dejar enfriar o consumir en el momento.

Los beneficios de estos bocaditos de proteína

Ricos en proteínas gracias a la combinación de huevo, soja texturizada y crema de maní.

Energía de liberación sostenida, ideal para comenzar el día o como snack entre comidas, por la avena y la leche.

Fáciles de transportar: podés llevarlos en la mochila o bolso, y comerlos en cualquier parte.

Versátiles: podés agregar frutas secas, chips de chocolate, canela o coco rallado para variar el sabor.

Sin horno ni complicaciones: se hacen en sartén y están listos en menos de 10 minutos.


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