Esta hierba argentina podés cultivar en casa y ayuda a la memoria, según Harvard

En resumen, el romero no solo es una hierba aromática que se usa para dar sabor a nuestras comidas, sino que también es una poderosa herramienta para mejorar la memoria y proteger el cerebro. Las investigaciones de Harvard y otros estudios científicos respaldan sus numerosos beneficios para la salud cognitiva y el bienestar general. Incorporar romero en nuestra dieta diaria puede ser una manera simple y efectiva de cuidar nuestra salud mental y reducir el estrés, aprovechando así todo el potencial de esta maravillosa planta.