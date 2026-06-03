Recuerdos fotográficos: “La Constantinopla tucumana”

Esa primera cuadra de la 24 había sido descripta por el periodista Abelardo Bazzini Barros en una crónica de LA GACETA del 18 de enero de 1925, titulada “Motivos de provincia. La Constantinopla tucumana”. En ella se da cuenta de los cambios que han dado las corrientes inmigratorias al Tucumán “que hasta hace poco parecía durmiendo en una quietud de ensueño tradicional”. En la 24 “hay de todo –dice-. Negocios diversos, mezcla informe. Razas múltiples, idiomas heterogéneos, bullicios raros, unidos a una inquietud, a una lucha titánica por la conquista del pan cotidiano. Fondas, posadas, “hoteles”, casas de comida, heladerías, tiendas, casas de Fígaros, fruterías, negocios diversos y diversidad de tipos”.