Pluriempleo: “Somos nuestros propios explotadores”

Anoche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, puso en el centro un fenómeno cada vez más visible en Tucumán y en el país: el crecimiento de personas que combinan dos, tres o más trabajos para sostener su economía o para adaptarse a un mercado laboral en transformación. El informe especial abrió una pregunta clave: ¿se trata de una respuesta directa a la crisis o de una nueva forma de concebir el trabajo? En diálogo con la socióloga Roxana Laks, el programa analizó las causas, los efectos y las tensiones que atraviesan a quienes extienden sus jornadas para llegar a fin de mes.