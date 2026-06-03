LG PlayPanorama Tucumano

Pluriempleo: “Somos nuestros propios explotadores”

Una socióloga advirtió que el fenómeno atraviesa a distintos sectores sociales y golpea también a profesionales con alta formación.

EL ANÁLISIS. El informe de Panorama Tucumano abordó el crecimiento de personas que tienen dos o más empleos para llegar a fin de mes.
EL ANÁLISIS. El informe de Panorama Tucumano abordó el crecimiento de personas que tienen dos o más empleos para llegar a fin de mes. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La socióloga Roxana Laks analizó en Tucumán el aumento del pluriempleo de supervivencia en el país, impulsado por salarios que no cubren los costos básicos de los hogares.
  • El fenómeno afecta a profesionales calificados que suman múltiples jornadas, lo que genera autoexplotación, agotamiento mental y un deterioro en la calidad laboral.
  • La especialista destaca la necesidad de visibilizar este desgaste para debatir el futuro del trabajo y priorizar el bienestar frente a dinámicas laborales nocivas.
Resumen generado con IA

Anoche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, puso en el centro un fenómeno cada vez más visible en Tucumán y en el país: el crecimiento de personas que combinan dos, tres o más trabajos para sostener su economía o para adaptarse a un mercado laboral en transformación. El informe especial abrió una pregunta clave: ¿se trata de una respuesta directa a la crisis o de una nueva forma de concebir el trabajo? En diálogo con la socióloga Roxana Laks, el programa analizó las causas, los efectos y las tensiones que atraviesan a quienes extienden sus jornadas para llegar a fin de mes.

Una respuesta social

Para Laks, el fenómeno no puede reducirse a decisiones individuales ni a casos aislados. La especialista sostuvo que debe mirarse como parte de una realidad más amplia, atravesada por la economía, las expectativas sociales y las condiciones del mercado laboral.

“El pluriempleo es un fenómeno social. Como tal, es una realidad que nos viene dada y frente a la cual las personas tienen que responder de alguna manera”, explicó Laks.

La socióloga señaló que, aunque cada persona organiza su vida laboral de un modo distinto, hoy existe un punto común que atraviesa a buena parte de los casos en la Argentina y en Tucumán. “Hoy hay algo que homogeneiza esa respuesta en Argentina y también en Tucumán: los ingresos no alcanzan”, afirmó. Según su análisis, ese dato constituye el núcleo del problema. Si los salarios permitieran cubrir las necesidades de los hogares, el fenómeno tendría otro sentido. Podría existir, pero no estaría marcado por la urgencia: “Si los ingresos alcanzaran, probablemente no estaríamos hablando de este tipo de pluriempleo. O, en todo caso, existiría, pero tendría otras características”, remarcó.

La trampa del pluriempleo en Tucumán: "Al bajar la inflación quedó al descubierto la cruda realidad de los sueldos"

La trampa del pluriempleo en Tucumán: Al bajar la inflación quedó al descubierto la cruda realidad de los sueldos

Laks definió la situación actual como un pluriempleo de supervivencia. En esa categoría ubicó a quienes suman actividades no por elección plena, sino por la necesidad de sostener gastos básicos o de conservar un determinado nivel de vida. “Lo que se observa hoy es un pluriempleo de supervivencia”, indicó y también marcó un dato que considera significativo: muchas son personas con formación profesional y trayectorias laborales calificadas. Sin embargo, ese capital educativo no siempre alcanza para garantizar estabilidad económica. “Todas estas personas plantean una realidad común: una economía que necesita dinamizarse y que no alcanza para cubrir las necesidades”, dijo.

El impacto no es igual en todos los sectores. En los hogares de menores ingresos, sumar trabajos puede ser una condición para comer y vivir. En las clases medias, aparece con otra forma, pero con una presión similar: sostener proyectos familiares, consumos, estudios, alquileres o expectativas que antes parecían parte de una vida posible.

La calidad del trabajo

Uno de los puntos más críticos, según la socióloga, es que la multiplicación de tareas puede afectar la calidad del trabajo y frenar el desarrollo profesional. La búsqueda de ingresos inmediatos obliga a postergar capacitación, descanso o tiempo de preparación. “El pluriempleo atenta, en muchos casos, contra la calidad del trabajo que tienen y contra la profesionalización que necesitan”, advirtió.

En ese sentido, Laks planteó que no siempre se trata de trabajar más para crecer. Muchas veces, el esfuerzo extra impide avanzar. La persona ocupa sus horas en actividades que le permiten sostenerse, pero que también le quitan tiempo para mejorar su carrera. “Una persona puede decir: ‘No puedo preparar mi clase como mi alumno merece, porque tengo que atender estas otras cosas’”, ejemplificó.

El cansancio es síntoma

La especialista también vinculó el fenómeno con una dimensión subjetiva. Para eso, retomó una idea del filósofo Byung Chul Han y su concepto de “La sociedad del cansancio”. Según explicó, ya no se trata solo de agotamiento físico, sino de una presión mental asociada a metas que parecen alejarse.

Pluriempleo, cuando se trabaja más para vivir igual

“Las personas estamos cansadas, pero no es solo un cansancio físico. Es un cansancio mental que aparece cuando sentimos que nunca llegamos a la meta propuesta”, añadió.

Ese cansancio, dijo, ya no proviene solo de una autoridad externa sino que se instala dentro de cada persona. “No siempre hay alguien que nos dice ‘trabajá más’. Muchas veces somos nosotros quienes sentimos que tenemos que producir más o sumar otro trabajo para alcanzar aquello que creemos necesario. Somos nuestros propios explotadores”, lanzó.

El futuro del fenómeno

“Hay una tendencia hacia el bienestar. La humanidad siempre tiende a hacer el esfuerzo para estar mejor. También creo que las modas, cuando tienen características tan nocivas, decantan. Es importante concientizar: hablar del tema y saber que estamos agotados. Ponerlo en palabras ayuda a mirar la situación desde otro lugar y a pensar cómo queremos vivir y trabajar”, cerró.

Temas TucumánEl PaísPanorama tucumano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza
1

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas
2

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
3

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
4

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Murió Tony Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido
5

Murió "Tony" Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy
5

Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy

Más Noticias
Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

Murió Tony Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Murió "Tony" Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

Una policía y su padre murieron al chocar su moto contra un camión cerca del Mercofrut

Una policía y su padre murieron al chocar su moto contra un camión cerca del Mercofrut

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

De Verano del 98 a Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la nueva jugadora del reality

De Verano del 98 a Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la nueva jugadora del reality

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Comentarios