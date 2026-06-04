Estreno de cine: “Scary Movie 6” reactualiza la parodia de terror

Los Wayans

La trama es tan lineal como previsible: sigue a Cindy Campbell y sus amigos Ray Wilkins y los hermanos Shorty y Brenda Meeks, que vuelven a reunirse cuando reaparece el mismo criminal de rostro oculto de la primera entrega. Detrás de la parodia está la dirección de Michael Tiddes sobre un guión escrito por Marlon Wayans, Shawn Wayans (ambos están nuevamente en pantalla), Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans y Rick Álvarez. Es la primera vez que la familia Wayans se involucra en la realización en 25 años, luego de su ruptura con este producto tras el lanzamiento de “Scary Movie 2” por diferencias creativas insuperables con los productores. No es casual que la publicidad rece: “Nada es sagrado. Ningún cliché perdura. Se traspasan todos los límites. Los Wayans han vuelto para acabar con la cultura de la cancelación”.