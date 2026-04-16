Shannon Elizabeth, actriz de "American Pie" y "Scary Movie", se une oficialmente a OnlyFans

Resumen para apurados
- La actriz Shannon Elizabeth, famosa por American Pie, lanzó oficialmente su cuenta de OnlyFans el jueves 16 de abril para mostrar una faceta más sensual y conectar con su público.
- A los 52 años, busca recuperar el control de su carrera tras décadas en Hollywood. La intérprete de Nadia ofrece contenido exclusivo y sin filtros desde su residencia en Sudáfrica.
- Este paso refleja una tendencia creciente donde figuras públicas optan por la independencia digital. Se espera que el proyecto conviva con su labor benéfica en su fundación actual.
Shannon Elizabeth, cuyo papel como Nadia, la estudiante de intercambio extranjera en "American Pie", cautivó a toda una generación, se ha unido oficialmente a OnlyFans, y su cuenta está oficialmente activa desde el jueves 16 de abril.
¿Qué es de la vida de Nadia de American Pie?
“He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, declaró Elizabeth a la revista People sobre su decisión de unirse a la plataforma de creación de contenido para adultos.
“Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. Creo sinceramente que este es el futuro”, añadió.
"Reconectar con mis fans a través de mis apariciones me ha recordado lo mucho que ha significado su apoyo para mí a lo largo de mi carrera, y cuánto he echado de menos esa energía", añadió Elizabeth en un comunicado a Variety . "OnlyFans me da la oportunidad de ofrecer algo más: una mirada entre bastidores, sin filtros, a mi vida y una conexión genuina que ninguna otra plataforma permite. Aquí también compartiré contenido exclusivo que simplemente no encontrarán en ningún otro lugar. No se trata de contenido para ver desde la distancia. Esto es para las personas que siempre me han apoyado, y quiero que lo sientan".
¿Cuál es la cuenta de OnlyFans de Shannon Elizabeth?
En su biografía de OnlyFans, cuya cuenta es onlyfans.com/shannonelizabeth, la ex actriz de "Scary Movie" se describe a sí misma como actriz, narradora de historias y "un poco traviesa".
Elizabeth confirmó a sus fans que sigue viviendo en Sudáfrica y centrada en su labor benéfica mediante Shannon Elizabeth Foundation, que "sigue siendo muy importante para mí. Pero este me parece el momento perfecto para abrir mi mundo a los fans que me han acompañado durante todo este camino. Estoy muy emocionada".
Elizabeth saltó a la fama interpretando a la estudiante de intercambio Nadia en la irreverente comedia adolescente de 2000 American Pie y sus secuelas.
Tras el éxito de la comedia, también apareció en Scary Movie, Love Actually y Jay and Silent Bob Strike Back en el apogeo de su fama en los 2000, además de conseguir un papel recurrente en That ’70s Show entre 2003 y 2005.
Posteriormente, la actriz se dedicó al póker como ocupación secundaria y ha participado en la World Series of Poker en varias ocasiones.