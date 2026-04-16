Shannon Elizabeth, actriz de "American Pie" y "Scary Movie", se une oficialmente a OnlyFans

"Reconectar con mis fans a través de mis apariciones me ha recordado lo mucho que ha significado su apoyo para mí a lo largo de mi carrera, y cuánto he echado de menos esa energía", añadió Elizabeth en un comunicado a Variety . "OnlyFans me da la oportunidad de ofrecer algo más: una mirada entre bastidores, sin filtros, a mi vida y una conexión genuina que ninguna otra plataforma permite. Aquí también compartiré contenido exclusivo que simplemente no encontrarán en ningún otro lugar. No se trata de contenido para ver desde la distancia. Esto es para las personas que siempre me han apoyado, y quiero que lo sientan".