He-Man regresa con toda la fuerza: salió el tráiler de “Masters of the Universe” y anticipa un posible fenómeno mundial

Lejos de Eternia, Adam crece en el anonimato y el tráiler lo muestra convertido en un adulto atrapado en una rutina gris de oficina. Ese contraste, un héroe legendario reducido a un cubículo, funciona como uno de los ejes más llamativos del adelanto, que incluye referencias a la cultura pop actual y guiños, como una placa en su escritorio con el juego de palabras “He/Him”, que funciona tanto como referencia a los debates actuales sobre la identidad del personaje como a su propio nombre.