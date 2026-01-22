He-Man regresa con toda la fuerza: salió el tráiler de “Masters of the Universe” y anticipa un posible fenómeno mundial
El primer tráiler completo de Masters of the Universe ya está entre nosotros y confirma que el regreso de He-Man no será un simple ejercicio de nostalgia ochentosa. Amazon MGM decidió ir más allá del homenaje y presentó una película que revisa el mito original desde un lugar inesperado, con un protagonista atravesado por la alienación, el desarraigo y la búsqueda de identidad.
La película, que se estrenará en los cines el 5 de junio de este año, plantea un origen diferente para el Príncipe Adam. Según adelanta el avance, el futuro defensor de Eternia llega a la Tierra siendo apenas un niño, tras estrellarse en una nave espacial y quedar separado de la Espada del Poder, el objeto que lo conecta con su verdadero hogar y su destino.
Lejos de Eternia, Adam crece en el anonimato y el tráiler lo muestra convertido en un adulto atrapado en una rutina gris de oficina. Ese contraste, un héroe legendario reducido a un cubículo, funciona como uno de los ejes más llamativos del adelanto, que incluye referencias a la cultura pop actual y guiños, como una placa en su escritorio con el juego de palabras “He/Him”, que funciona tanto como referencia a los debates actuales sobre la identidad del personaje como a su propio nombre.
El punto de inflexión llega cuando Adam recupera la Espada del Poder, que lo convoca de regreso a Eternia, ahora dominada por Skeletor. A partir de allí, la historia recupera su pulso épico. Adam deberá asumir su verdadera identidad como He-Man y liderar la lucha para liberar a su planeta natal, enfrentando no solo a su enemigo histórico, sino también las preguntas sobre quién es y de dónde viene.
En lo visual, el tráiler dejó varias postales destinadas a los fanáticos de la saga. El regreso de Battle Cat, con su clásica armadura, fue uno de los momentos más celebrados por los fanáticos, al igual que el primer gran cruce cara a cara entre He-Man y Skeletor. Las escenas de acción, fuertemente apoyadas en efectos digitales, marcaron el tono de una producción que apunta alto en escala y ambición.
Sin embargo, ese uso intensivo de animación por computadora generó opiniones divididas en las redes sociales, aunque también reforzó la idea de que Amazon MGM busca posicionar a Masters of the Universe como un verdadero blockbuster. En términos de universo narrativo, el film recupera personajes centrales como Teela, Man-At-Arms y la Hechicera, que integran la resistencia frente al avance de Skeletor y sus aliados.
Pese a todo, la concreción de esta película no fue sencilla. El proyecto pasó durante años por distintos estudios y equipos creativos, hasta que en 2023 Amazon MGM tomó las riendas. El rodaje comenzó en Londres a principios de 2025, con Travis Knight como director y Chris Butler a cargo del guion, acompañados por la producción de Metro-Goldwyn-Mayer, Mattel Films y Escape Artists.
Ahora solo resta esperar a junio para el regreso de He-Man, una de las franquicias más queridas de los años 80. Con guiños constantes a la serie original y una reinterpretación de su mito fundacional, el primer tráiler deja en claro que Eternia está lista para volver a la pantalla grande y hacerlo a lo grande.