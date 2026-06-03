Medio Oriente: cruce de ataques entre Irán y EEUU mientras la diplomacia busca un acuerdo de emergencia

La región del Golfo se encamina hacia un escenario de conflicto abierto tras una jornada de intensos ataques. Hoy, el aeropuerto internacional de Kuwait fue blanco de misiles y drones iraníes que dejaron un saldo de un muerto y graves daños materiales. En represalia, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ejecutó ataques contra posiciones militares en la isla iraní de Qeshm, en el estratégico Estrecho de Ormuz.