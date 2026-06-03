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Medio Oriente: cruce de ataques entre Irán y EEUU mientras la diplomacia busca un acuerdo de emergencia

La región vivió horas críticas tras el bombardeo al aeropuerto de Kuwait y la respuesta estadounidense en la isla de Qeshm.

Guerra en Medio Oriente. FOTO X @EPinternacional (AFP)
Guerra en Medio Oriente. FOTO X @EPinternacional (AFP)
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Irán y EE. UU. cruzaron ataques hoy en el Golfo Pérsico tras un bombardeo iraní en Kuwait y la represalia militar de Washington en la isla de Qeshm.
  • Los ataques incluyeron drones iraníes y misiles de EE.UU., sumado al bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz vigente desde abril y el impacto a un petrolero de Botsuana.
  • Pese a la escalada, la diplomacia busca una tregua urgente y Donald Trump afirmó que Irán aceptó abandonar su plan nuclear, abriendo la puerta a una futura negociación.
Resumen generado con IA

La región del Golfo se encamina hacia un escenario de conflicto abierto tras una jornada de intensos ataques. Hoy, el aeropuerto internacional de Kuwait fue blanco de misiles y drones iraníes que dejaron un saldo de un muerto y graves daños materiales. En represalia, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ejecutó ataques contra posiciones militares en la isla iraní de Qeshm, en el estratégico Estrecho de Ormuz.

El frente militar: ataques y bloqueos

Según el general Saud Abdulaziz Al-Otaibi, portavoz de Defensa de Kuwait, el ataque fue una "agresión criminal" que afectó infraestructuras críticas y misiones diplomáticas. Por su parte, el Centcom informó la interceptación de proyectiles dirigidos hacia Bahréin y Kuwait, al calificar su intervención en la isla de Qeshm como una acción de "legítima defensa" ante los intentos de Irán de desestabilizar la región.

En el plano marítimo, la tensión no cede. EE. UU. confirmó el ataque a un petrolero de bandera de Botsuana que intentó romper el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, vigente desde el 13 de abril. Según el reporte oficial, un misil Hellfire inutilizó la sala de máquinas del buque tras ignorar las advertencias de la flota estadounidense.

¿Un acuerdo inminente?

A pesar de la pólvora, la maquinaria diplomática trabaja contrarreloj. Fuentes de Al Jazeera indican que Irán habría cedido en sus 14 exigencias iniciales, al aceptar los términos generales de un "Memorando de Entendimiento". Las negociaciones buscan consolidar la frágil tregua extendida el pasado viernes para evitar que la situación se vuelva irreversible.

"Irán aceptó abandonar su programa nuclear"

En una entrevista para el podcast "Pod Force One", el presidente Donald Trump lanzó una declaración optimista, aunque provocadora. Afirmó que Teherán ya aceptó renunciar a sus ambiciones atómicas: "Ya han acordado que no tendrán armas nucleares. Eso era lo más importante".

Trump minimizó el poderío militar de Irán, al describir su economía como "en colapso" y su liderazgo como "inexistente". No obstante, confirmó que el nuevo Líder Supremo iraní está participando en las conversaciones: "Parece que nos llevamos bastante bien; probablemente nos reuniremos en algún momento", dijo.

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