Conocé el superalimento que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, demencia y cáncer

La elección de los alimentos influye directamente en la aparición o prevención de enfermedades crónicas, cáncer y trastornos neurodegenerativos. Además de seleccionar opciones equilibradas y variadas, el horario de consumo también juega un papel clave. Incluir alimentos ricos en antioxidantes en el desayuno no solo potencia la energía diaria, sino que también contribuye a la protección celular y el bienestar a largo plazo.
Investigadores de una universidad en Estados Unidos sugieren incorporar un alimento poco convencional en la primera comida del día: las setas. Tradicionalmente utilizadas en almuerzos o cenas, estos hongos contienen compuestos con alto poder antioxidante que favorecen la salud y podrían reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas.
Beneficios de los antioxidantes en el desayuno
Los especialistas recomiendan iniciar la jornada con alimentos ricos en antioxidantes, ya que estos favorecen la quema de calorías, ayudan a mantener un peso saludable y combaten el envejecimiento celular. Lo que se consume en el desayuno influye significativamente en la calidad de la alimentación a largo plazo y en la prevención de enfermedades.
Según expertos en nutrición, las setas contienen antioxidantes como la ergotionina y el glutatión, que protegen las células del daño oxidativo. Estos compuestos podrían contribuir a reducir el impacto de enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Investigaciones en distintas regiones sugieren que en países donde el consumo de setas es mayor, como Francia e Italia, se registran tasas más bajas de Alzheimer y Parkinson en comparación con lugares donde su ingesta es menor.
Setas y su impacto en la salud neurológica
Los estudios sobre la relación entre el consumo de setas y la prevención de enfermedades neurodegenerativas aún no son concluyentes, pero las primeras evidencias indican que incluirlas en la dieta podría favorecer la salud cerebral. Además, su aporte nutricional contribuye a la protección del sistema cardiovascular y a la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer.
Para aprovechar sus beneficios, los especialistas en nutrición sugieren consumirlas en preparaciones simples como una tostada con setas salteadas o una tortilla con champiñones. La recomendación general es incluir alrededor de cinco unidades al día, evitando el exceso.
Un aspecto relevante es que, a diferencia de otros alimentos, las setas mantienen la estabilidad de sus antioxidantes incluso tras ser cocinadas. Esto significa que sus propiedades permanecen intactas, lo que las convierte en una opción ideal para incluir en la alimentación diaria.