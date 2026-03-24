Conocé el superalimento que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, demencia y cáncer

Según expertos en nutrición, las setas contienen antioxidantes como la ergotionina y el glutatión, que protegen las células del daño oxidativo. Estos compuestos podrían contribuir a reducir el impacto de enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Investigaciones en distintas regiones sugieren que en países donde el consumo de setas es mayor, como Francia e Italia, se registran tasas más bajas de Alzheimer y Parkinson en comparación con lugares donde su ingesta es menor.