Este es el entrenamiento de fuerza clave para tener huesos más fuertes, según los expertos

El movimiento es salud porque estimula el interior de nuestro cuerpo. El doctor Taylor Dunphy, cirujano ortopédico, explicó a Parade Magazine que "el hueso es un tejido vivo que se renueva constantemente gracias a células llamadas osteoblastos (que forman hueso nuevo) y osteoclastos (que eliminan el hueso viejo o dañado)". Según el especialista, la densidad de nuestro esqueleto se rige por la ley de Wolff, la cual establece que los huesos se fortalecen con el aumento de la tensión y se debilitan con la disminución de la misma.