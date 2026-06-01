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Dolor de espalda: los tres movimientos que ayudan a aliviar la zona lumbar

Fortalecer los estabilizadores de la columna y la musculatura profunda del torso resulta clave para mitigar de raíz el dolor corporal.

Dolor de espalda: los tres movimientos que ayudan a aliviar la zona lumbar
Pilates
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • La experta Yvette McGaffin propuso una rutina de tres ejercicios de Pilates para combatir el dolor lumbar y la rigidez causados por el sedentarismo y el uso de dispositivos.
  • Las largas jornadas sentados debilitan los estabilizadores de la columna. El método propone activar la musculatura profunda con movimientos lentos y respiración controlada.
  • Esta rutina de bajo impacto evita compensaciones posturales nocivas. Su adopción regular y constante promete mitigar dolores crónicos y optimizar la movilidad a largo plazo.
Resumen generado con IA

El ritmo de vida contemporáneo y las extensas jornadas frente a los dispositivos digitales suelen manifestar sus consecuencias negativas directamente en el cuerpo, siendo el dolor en la zona lumbar y la rigidez de las caderas algunas de las afecciones más habituales. Con frecuencia se asume erróneamente que la solución radica en someter al organismo a entrenamientos de alta intensidad; sin embargo, la verdadera respuesta se encuentra en la ejecución de movimientos internos, sutiles y conscientes.

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Cada estructura muscular posee una tarea específica, pero la musculatura abdominal y lumbar interviene de manera activa en prácticamente cualquier acción que realizamos a diario. A pesar de su rol crucial, este sector suele ser ignorado en las rutinas de cuidado físico. De acuerdo con la instructora de Pilates Yvette McGaffin, la gran mayoría de la población pasa por alto el fortalecimiento y la estabilización de la zona central profunda del cuerpo, un descuido que detona las molestias mencionadas.

Cómo fortalecer musculos con pilates

Según detalló McGaffin, la mayor parte de las personas omite el entrenamiento de la musculatura profunda del torso y de los estabilizadores de la columna, que constituyen el soporte silencioso encargado de mantener la estructura corporal alineada. Para la especialista, estos tejidos desempeñan un rol crucial, ya que determinan tanto la fluidez de las acciones cotidianas como el bienestar físico general del individuo.

Cuando este núcleo de estabilidad pierde su tono y fortaleza, el organismo se ve forzado a generar mecanismos de compensación. Esto provoca que otros grupos musculares asuman una carga de trabajo adicional para mantener la postura erguida, lo que desencadena el habitual dolor lumbar y la rigidez en la zona de las caderas. Ante este panorama, el Pilates se presenta como una alternativa óptima para activar dicha musculatura deep, al consolidarse como una práctica de bajo impacto pero con un alto nivel de efectividad.

Tres ejercicios simples para empezar hoy

Para ganarle al sedentarismo, McGaffin propuso una secuencia que puede repetirse dos o tres veces por semana. Solo lleva unos minutos y el cambio se siente de inmediato.

1. Activación de núcleo asistida 

Recostate boca arriba con las rodillas flexionadas a 90 grados y apoyá los talones en el asiento de una silla. Presioná con firmeza los talones hacia abajo; vas a sentir cómo se contrae la parte baja del abdomen. Mantené la posición entre 8 y 10 respiraciones lentas.

2. Mantenimiento en cuadrupedia

Colocate en cuatro patas, alineando las manos bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas. Con los dedos de los pies apoyados, despegá las rodillas apenas unos centímetros del suelo. Mantené la espalda completamente recta durante 10 o 20 segundos y repetilo tres veces. Sentirás la fuerza contenida en todo tu torso.

3. Puente articulado 

Este movimiento te ayudará a devolverle movilidad a la columna. Acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies firmes en el suelo cerca de la pelvis, presioná los talones y elevá las caderas. La clave es despegar la columna del suelo vértebra por vértebra, de manera fluida, y luego bajar con el mismo control. Repetilo entre 6 y 8 veces.

La constancia y el ritmo son esenciales para que la rutina funcione. Tal como señaló la experta, estos movimientos deben realizarse lentamente, acompañados de una respiración controlada y constante. Conectar con el cuerpo es el primer paso para vivir sin dolores.

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