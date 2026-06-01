Dolor de espalda: los tres movimientos que ayudan a aliviar la zona lumbar

Cuando este núcleo de estabilidad pierde su tono y fortaleza, el organismo se ve forzado a generar mecanismos de compensación. Esto provoca que otros grupos musculares asuman una carga de trabajo adicional para mantener la postura erguida, lo que desencadena el habitual dolor lumbar y la rigidez en la zona de las caderas. Ante este panorama, el Pilates se presenta como una alternativa óptima para activar dicha musculatura deep, al consolidarse como una práctica de bajo impacto pero con un alto nivel de efectividad.