Secciones
SociedadSalud

Roll de canela saludable: la receta fácil y deliciosa para un desayuno nutritivo

A base de banana y harina integral, esta receta reducida en grasas y en carbohidratos refinados es un desayuno diario ideal.

Roll de canela saludable ¿cómo prepararlo?
Roll de canela saludable ¿cómo prepararlo? (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Estefanía Beltrami presentó una receta de rolls de canela saludables con banana y harina integral para promover un desayuno nutritivo en Argentina.
  • Al reemplazar harinas refinadas y azúcares por banana y avena, se logra una masa tierna y con mayor contenido de fibra, evitando los picos de insulina y mejorando la digestión.
  • Esta alternativa demuestra que es posible disfrutar de la pastelería clásica de forma saludable, facilitando la adopción de hábitos alimenticios sostenibles a largo plazo.
Resumen generado con IA

Suave, esponjoso y dulce, el roll de canela es un postre que conquistó mostradores en panaderías y cartas de bares. La combinación de canela y azúcar da lugar a una reacción química real en el cerebro, por lo que la afición popular por esta preparación tiene su explicación en la biología. Sin embargo, puede que esta delicia se vea condicionada por las directrices de salud y nutrición que advierten reducir la cantidad de carbohidratos, grasas y azúcares consumidos habitualmente. Por fortuna, existen maneras de hacer de este bocado un componente de la dieta diaria.

Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

Aunque la textura enmantecada del roll de canela pareciera incompatible con un desayuno saludable, existen maneras de transformarlo. El reemplazo de ingredientes bajos en fibra, como la harina refinada, da lugar a una receta con un perfil nutricional más rico. La harina integral que compone la fórmula compartida por la licenciada en Nutrición Estefanía Beltrami ayuda a la digestión favoreciendo el tránsito intestinal así como la saciedad. Además, evita los picos de insulina, al liberar la glucosa de forma gradual, siendo una excelente opción para prevenir o manejar la diabetes tipo dos.

Receta: Rolls integrales de banana y canela con yogur

Preparar esta receta es sumamente sencillo Preparar esta receta es sumamente sencillo y no requiere de avanzados conocimientos en pastelería. Al incorporar la nobleza y el dulzor natural de la banana, se logra reducir drásticamente el uso de azúcares añadidos y grasas pesadas, obteniendo una masa tierna, húmeda y de excelente consistencia. A continuación, te presentamos el paso a paso detallado para preparar este exquisito e inteligente sustituto en tu próximo desayuno o merienda, rindiendo un aproximado de 6 unidades listas para deleitar tu paladar.

Ingredientes para la masa:


(Rinde aproximadamente 6 unidades)

  • 2 bananas
  • 1 taza de harina de avena
  • 1 taza de harina leudante
  • 1 cdita. de polvo para hornear

Ingredientes para el relleno:

Cantidad necesaria (c/n) de manteca, azúcar y canela

Ingredientes para la cobertura:

Cantidad necesaria (c/n) de leche (para pincelar), yogur de vainilla y canela

Procedimiento:

1. Pisar las bananas con ayuda de un tenedor hasta obtener un puré homogéneo y sin grumos.

2. Pasar el puré a un bowl. Agregar la harina de avena, la harina leudante y la cucharadita de polvo para hornear. Mezclar enérgicamente hasta integrar todo de forma homogénea y formar una masa.

3. Colocar la masa sobre una mesada previamente enharinada. Estirarla haciendo un poco de presión con las manos hasta darle una forma rectangular.

4. Pincelar la superficie de la masa con la manteca. Luego, espolvorear de manera uniforme primero el azúcar y, posteriormente, la canela.

5. Cortar la masa en tiras más bien anchas y enrollarlas con cuidado una a una para darle cuerpo y forma a los rolls.

6. Acomodarlos en una fuente apta para horno, ejerciendo un poco de presión hacia abajo para que se aplasten ligeramente y logren unirse entre sí.

7. Pincelar la parte superior de los rolls con un toque de leche. Llevarlos al horno precalentado por un tiempo aproximado de 30 minutos.

8. Una vez listos y ligeramente templados, retirarlos y agregarles la cobertura de yogur de vainilla junto con un poco más de canela espolvoreada por encima antes de disfrutar.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina
1

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Entre Tik Tok y subestimaciones, siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo
2

Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
3

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes
4

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso
5

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
2

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
3

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
4

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

¿Hay que abrigar a los perros? Las claves para detectar si tienen frío

¿Hay que abrigar a los perros? Las claves para detectar si tienen frío

Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

PAMI endurece controles y exige validar identidad para mantener los servicios digitales

PAMI endurece controles y exige validar identidad para mantener los servicios digitales

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

Enfermedades poco frecuentes: el Hospital Garrahan reconoció a una médica tucumana

Enfermedades poco frecuentes: el Hospital Garrahan reconoció a una médica tucumana

Comentarios