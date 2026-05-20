Roll de canela saludable: la receta fácil y deliciosa para un desayuno nutritivo

Resumen para apurados
- La nutricionista Estefanía Beltrami presentó una receta de rolls de canela saludables con banana y harina integral para promover un desayuno nutritivo en Argentina.
- Al reemplazar harinas refinadas y azúcares por banana y avena, se logra una masa tierna y con mayor contenido de fibra, evitando los picos de insulina y mejorando la digestión.
- Esta alternativa demuestra que es posible disfrutar de la pastelería clásica de forma saludable, facilitando la adopción de hábitos alimenticios sostenibles a largo plazo.
Suave, esponjoso y dulce, el roll de canela es un postre que conquistó mostradores en panaderías y cartas de bares. La combinación de canela y azúcar da lugar a una reacción química real en el cerebro, por lo que la afición popular por esta preparación tiene su explicación en la biología. Sin embargo, puede que esta delicia se vea condicionada por las directrices de salud y nutrición que advierten reducir la cantidad de carbohidratos, grasas y azúcares consumidos habitualmente. Por fortuna, existen maneras de hacer de este bocado un componente de la dieta diaria.
Aunque la textura enmantecada del roll de canela pareciera incompatible con un desayuno saludable, existen maneras de transformarlo. El reemplazo de ingredientes bajos en fibra, como la harina refinada, da lugar a una receta con un perfil nutricional más rico. La harina integral que compone la fórmula compartida por la licenciada en Nutrición Estefanía Beltrami ayuda a la digestión favoreciendo el tránsito intestinal así como la saciedad. Además, evita los picos de insulina, al liberar la glucosa de forma gradual, siendo una excelente opción para prevenir o manejar la diabetes tipo dos.
Receta: Rolls integrales de banana y canela con yogur
Preparar esta receta es sumamente sencillo Preparar esta receta es sumamente sencillo y no requiere de avanzados conocimientos en pastelería. Al incorporar la nobleza y el dulzor natural de la banana, se logra reducir drásticamente el uso de azúcares añadidos y grasas pesadas, obteniendo una masa tierna, húmeda y de excelente consistencia. A continuación, te presentamos el paso a paso detallado para preparar este exquisito e inteligente sustituto en tu próximo desayuno o merienda, rindiendo un aproximado de 6 unidades listas para deleitar tu paladar.
Ingredientes para la masa:
(Rinde aproximadamente 6 unidades)
- 2 bananas
- 1 taza de harina de avena
- 1 taza de harina leudante
- 1 cdita. de polvo para hornear
Ingredientes para el relleno:
Cantidad necesaria (c/n) de manteca, azúcar y canela
Ingredientes para la cobertura:
Cantidad necesaria (c/n) de leche (para pincelar), yogur de vainilla y canela
Procedimiento:
1. Pisar las bananas con ayuda de un tenedor hasta obtener un puré homogéneo y sin grumos.
2. Pasar el puré a un bowl. Agregar la harina de avena, la harina leudante y la cucharadita de polvo para hornear. Mezclar enérgicamente hasta integrar todo de forma homogénea y formar una masa.
3. Colocar la masa sobre una mesada previamente enharinada. Estirarla haciendo un poco de presión con las manos hasta darle una forma rectangular.
4. Pincelar la superficie de la masa con la manteca. Luego, espolvorear de manera uniforme primero el azúcar y, posteriormente, la canela.
5. Cortar la masa en tiras más bien anchas y enrollarlas con cuidado una a una para darle cuerpo y forma a los rolls.
6. Acomodarlos en una fuente apta para horno, ejerciendo un poco de presión hacia abajo para que se aplasten ligeramente y logren unirse entre sí.
7. Pincelar la parte superior de los rolls con un toque de leche. Llevarlos al horno precalentado por un tiempo aproximado de 30 minutos.
8. Una vez listos y ligeramente templados, retirarlos y agregarles la cobertura de yogur de vainilla junto con un poco más de canela espolvoreada por encima antes de disfrutar.