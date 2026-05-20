Roll de canela saludable: la receta fácil y deliciosa para un desayuno nutritivo

Suave, esponjoso y dulce, el roll de canela es un postre que conquistó mostradores en panaderías y cartas de bares. La combinación de canela y azúcar da lugar a una reacción química real en el cerebro, por lo que la afición popular por esta preparación tiene su explicación en la biología. Sin embargo, puede que esta delicia se vea condicionada por las directrices de salud y nutrición que advierten reducir la cantidad de carbohidratos, grasas y azúcares consumidos habitualmente. Por fortuna, existen maneras de hacer de este bocado un componente de la dieta diaria.