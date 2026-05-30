Medialunas integrales: una versión saludable para desayunar todos los días

Una vez incorporada la levadura y el azúcar, se debe dejar reposar la mezcla hasta que espume. Luego de unir las harinas con el resto del endulzante, es momento de permitir que descanse otro rato hasta que duplique su volumen. Después de un correcto amasado, corte y horneado, se obtiene una auténtica medialuna. Esta preparación, elegida por un número considerable de argentinos, puede tener una pequeña contraparte: no adaptarse a las directrices saludables que médicos y nutricionistas recomiendan. Pero unos pequeños ajustes en la receta original pueden cambiar ese panorama.