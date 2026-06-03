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Más allá de Windows: los nuevos dispositivos de Microsoft que funcionan con IA

La empresa exhibió modelos experimentales de hardware diseñados para ejecutar asistentes virtuales propios, con formatos que van desde una credencial de acceso hasta un altavoz inteligente.

Más allá de Windows: los nuevos dispositivos de Microsoft que funcionan con IA
IA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Microsoft sugirió el martes en San Francisco el lanzamiento de Project Solara, nuevos dispositivos con agentes de IA sin Windows, para optimizar tareas médicas y comerciales.
  • Los prototipos, presentados en el congreso BUILD, incluyen pantallas y micrófonos que se conectan a la nube de forma flexible mediante un ecosistema abierto y multiagente.
  • La iniciativa busca liderar la competencia frente a OpenAI y Anthropic, impulsando el valor bursátil de Microsoft y redefiniendo la integración de la IA en los negocios.
Resumen generado con IA

Microsoft sugirió el martes el lanzamiento inminente de una nueva categoría de dispositivos que prescindirán de las versiones clásicas de Windows u Office, adoptando en su reemplazo agentes de inteligencia artificial programados para ejecutar labores concretas en áreas como la medicina y el comercio minorista.

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Durante BUILD, el congreso anual para desarrolladores de software que la firma tecnológica lleva adelante esta semana en San Francisco, los directivos de la corporación exhibieron Project Solara. Se trata de una línea de prototipos de hardware que abarca terminales con dimensiones similares a las de un altavoz inteligente o una credencial magnética de acceso, equipados con procesadores de las firmas Qualcomm y MediaTek.

Nuevas herramientas con IA

Los nuevos terminales de Microsoft incorporan pantallas y micrófonos, pero prescinden de los sistemas operativos y aplicaciones convencionales de los smartphones. En su lugar, albergan agentes de inteligencia artificial que interactúan de forma directa con la computación en la nube para resolver tareas puntuales, tales como la transcripción y el registro documental de una consulta médica.

Desde la corporación explicaron que Project Solara fue desarrollado bajo un concepto de ecosistema abierto y multiagente, asumiendo que el futuro tecnológico no dependerá de una única herramienta. Este diseño flexible permitirá a las organizaciones aprovechar las soluciones de Microsoft donde consideren que aportan valor, o bien programar y desplegar sus propios agentes según los requerimientos específicos de sus negocios.

La opinión de la empresa

El presidente ejecutivo de la firma, Satya Nadella, definió esta iniciativa durante la apertura del evento como una nueva plataforma regida por pautas que, en cierto sentido, eliminan los límites de la imaginación. El lanzamiento se produce en un escenario de fuerte competencia, donde Microsoft disputa con firmas como OpenAI y Anthropic el liderazgo en la venta de herramientas de IA en la nube, mientras estimula la adopción de estas tecnologías en equipos informáticos de escritorio y portátiles.

En consonancia con esta estrategia, la empresa presentó la computadora Surface RTX Spark Dev Box, dotada con un nuevo procesador de Nvidia que despertó un gran interés y generó listas de espera comerciales. Esta gama de ordenadores llega al mercado con valores competitivos frente a la línea premium de Apple, impulsando la cotización bursátil de Microsoft y de fabricantes aliados como Dell Technologies, al tiempo que se desarrollan herramientas complementarias para ejecutar OpenClaw en Windows y facilitar la gestión automatizada de tareas mediante agentes.

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