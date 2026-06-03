Más allá de Windows: los nuevos dispositivos de Microsoft que funcionan con IA

La opinión de la empresa

El presidente ejecutivo de la firma, Satya Nadella, definió esta iniciativa durante la apertura del evento como una nueva plataforma regida por pautas que, en cierto sentido, eliminan los límites de la imaginación. El lanzamiento se produce en un escenario de fuerte competencia, donde Microsoft disputa con firmas como OpenAI y Anthropic el liderazgo en la venta de herramientas de IA en la nube, mientras estimula la adopción de estas tecnologías en equipos informáticos de escritorio y portátiles.