Cómo habilitar Gemini en Google Chrome para navegar con inteligencia artificial

Si no estás físicamente en los Estados Unidos, se volverá un requisito indispensable utilizar una VPN (Virtual Private Network o Red Privada Virtual) en tu computadora antes de iniciar la configuración. Una VPN es una tecnología informática que actúa como un túnel seguro y cifrado entre su computadora e internet.. Su función primordial es proteger la privacidad del usuario ocultando su dirección IP real y permitiendo simular que el tráfico de datos proviene de una ubicación geográfica completamente distinta. Para este propósito, se recomienda el uso de TunnelBear, una herramienta de VPN sumamente intuitiva, robusta y accesible que cuenta con servidores optimizados en Estados Unidos. Al activarla, el sistema de Google interpretará que la conexión es elegible para desplegar la suite completa de inteligencia artificial.