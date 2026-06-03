De la tristeza a la gloria: tras un robo, un emprendedor fue elegido por la AFA para crear los mates de la Scaloneta

Resumen para apurados
- Tras sufrir un robo, el artesano Matías Carboni fue elegido recientemente en Gualeguaychú por la AFA para fabricar 70 mates personalizados para la Selección de fútbol.
- A través de un cliente mayorista, la AFA contactó al taller familiar Mc Mates. A pesar de haber sufrido un robo de maquinaria, el artesano logró entregar los pedidos a tiempo.
- Este encargo representa una consagración para su carrera de ocho años y un impulso clave para visibilizar el valor del trabajo artesanal argentino a nivel internacional.
El curso de la vida puede sorprender. Matías Carboni se volvió un registro evidente de ello cuando uno de sus mayores sueños se cumplió luego de un episodio desolador. Tras sufrir el robo en uno de sus locales, el artesano entrerriano tuvo poco tiempo para lamentar la pérdida, al recibir el pedido directo de la Selección Argentina por unos 70 mates hechos con su diseño.
“Es un orgullo grandísimo para nosotros que se nos haya seleccionado para este proyecto”, expresó Matías Carboni, el artesano oriundo de Gualeguaychú y dueño de Mc Mates, el emprendimiento de estos recipientes de calabaza de fabricación artesanal. Como explicó al medio local, El Once, la AFA consiguió su número a partir de un cliente mayorista que tenía vínculo con la Federación. Tras una búsqueda de rediseño, la entidad eligió el suyo.
Un encargo inesperado
“Enviamos el diseño del grabado y demás. Gustó”, comentó Carboni, quien presentó una alternativa ante la propuesta de la AFA. “Nos dieron el okey y arrancamos”, recordó sobre cómo se concretó el trabajo. La solicitud era considerable: 70 unidades destinadas a futbolistas y miembros del cuerpo técnico, todas ellas personalizadas con la firma del destinatario y con detalles alusivos al seleccionado nacional.
Los mates, como contó el artesano, fueron confeccionados con cuero negro, flejes de alpaca, virola de acero inoxidable y una presentación especial que incluyó caja individual y bombilla. Cada pieza fue pormenorizada con el escudo de la AFA, la bandera argentina, la Copa del Mundo y el nombre de todos los integrantes del plantel.
Imprevistos de último momento
En el medio hubo sobresaltos pero que no frustraron el proyecto del gualeguaychuense. Carboni explicó que en un comienzo recibió una lista preliminar, pero cuando se publicitó la nómina definitiva se dio cuenta de que había dos nombres que no figuraban en su adelanto.
“Salí a las corridas, me fui al transporte, desarmé una encomienda y agregamos los dos últimos que faltaban”, recordó. La producción representó un desafío importante por los plazos acotados, pero también una enorme satisfacción para el equipo de trabajo.
Una esperanza después de la amargura
La noticia se dio en un marco que engrandeció aún más el evento. Carboni había sufrido unos días antes el robo en su taller. El artesano reveló que delincuentes sustrajeron maquinaria y mercadería, afectando seriamente la actividad del emprendimiento. “Después de una semana media fulera porque nos entraron a robar en nuestro taller, fue una caricia al alma”, afirmó el responsable de la marca Mc Mates.
Carboni trabaja desde hace ocho períodos de manera plena en el rubro, aunque la tradición familiar se remonta a más de tres décadas. Su padre es artesano desde hace más de 30 años y juntos desarrollaron una empresa que abastece a clientes de distintos puntos del país y del exterior.
El sueño cumplido de llegar a los ídolos nacionales
El emprendedor reconoció que siempre soñó con que algún integrante de la Selección Argentina pudiera tener uno de sus mates. Aunque considera difícil que los futbolistas utilicen estos modelos personalizados en su rutina diaria, destacó el valor simbólico de haber sido elegido para el proyecto.
“Era siempre mi sueño que jugadores de la Selección puedan tener un mate nuestro”, concluyó el artesano, quien celebra la difusión de la infusión gracias a la imagen de los astros de la Albiceleste y disfruta de la tranquilidad de haber entregado los 70 mates a quienes gestionaron el encargo desde Gualeguaychú para los estadios mundialistas.