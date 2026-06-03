De la tristeza a la gloria: tras un robo, un emprendedor fue elegido por la AFA para crear los mates de la Scaloneta

“Es un orgullo grandísimo para nosotros que se nos haya seleccionado para este proyecto”, expresó Matías Carboni, el artesano oriundo de Gualeguaychú y dueño de Mc Mates, el emprendimiento de estos recipientes de calabaza de fabricación artesanal. Como explicó al medio local, El Once, la AFA consiguió su número a partir de un cliente mayorista que tenía vínculo con la Federación. Tras una búsqueda de rediseño, la entidad eligió el suyo.