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“El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí”: el emotivo video de la Selección a días del Mundial

La producción publicada por la AFA incluye referencias a Messi, Maradona, Menotti y Bilardo en la previa del debut mundialista.

“El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí”: el emotivo video de la Selección a días del Mundial
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA lanzó un emotivo video viral en redes sociales a días del debut de la Selección en el Mundial 2026, buscando encender la ilusión de los hinchas argentinos.
  • La producción, iniciada por una carta de Lionel Scaloni, recorre la historia del equipo con homenajes a Maradona, Messi, Menotti y Bilardo, bajo la música de Pappo.
  • La campaña busca consolidar el fuerte vínculo emocional con la hinchada de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, donde Argentina buscará defender su título vigente.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Asociación del Fútbol Argentino decidió alimentar la ilusión de los hinchas con una producción audiovisual que rápidamente se volvió viral. A través de sus redes sociales, la AFA publicó un emotivo video protagonizado por la emblemática Scaloneta, cargado de guiños a la historia de la Selección argentina y a sus máximos referentes.

La pieza comienza con un mensaje firmado por Lionel Scaloni que funciona como disparador de toda la historia. "El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha", dice la carta que recibe el protagonista del video antes de encender un viejo colectivo decorado con los colores albicelestes y las tres estrellas obtenidas en los Mundiales.

A lo largo de las imágenes aparecen distintas referencias que conectan con la identidad futbolera argentina. Entre ellas se destacan homenajes a Diego Maradona y Lionel Messi, además de menciones a los entrenadores campeones del mundo, César Luis Menotti y Carlos Bilardo, figuras fundamentales en la construcción de la rica historia de la Selección.

El recorrido también exhibe detalles cargados de simbolismo, como una palanca de cambios con forma de Copa del Mundo y la frase "Tierra de Diego y Lionel", mientras el micro inicia un nuevo viaje rumbo a la máxima cita del fútbol. Todo acompañado por la canción "Ruta 66", interpretada por el recordado Pappo.

La ilusión de defender la corona

El video fue publicado a pocos días del debut de Argentina en el Mundial y recibió miles de reacciones en cuestión de minutos. La producción apunta a reforzar el vínculo emocional construido entre el equipo y los hinchas durante el ciclo de Scaloni, que incluye las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

Mientras la Selección continúa con su preparación en Estados Unidos, el mensaje parece claro: la Scaloneta vuelve a ponerse en marcha. Con Messi como capitán y una base consolidada desde hace varios años, Argentina iniciará la defensa del título mundial con la ilusión intacta y el sueño de sumar una cuarta estrella a su historia.

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