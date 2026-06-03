“El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí”: el emotivo video de la Selección a días del Mundial

La ilusión de defender la corona

El video fue publicado a pocos días del debut de Argentina en el Mundial y recibió miles de reacciones en cuestión de minutos. La producción apunta a reforzar el vínculo emocional construido entre el equipo y los hinchas durante el ciclo de Scaloni, que incluye las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.