Las claves del presente de San Martín que pusieron a Andrés Yllana bajo análisis

La pérdida de identidad futbolística: más allá de las derrotas, el aspecto que más preocupa es el funcionamiento. San Martín perdió claridad en la elaboración, dejó de encontrar asociaciones y comenzó a depender cada vez más de acciones aisladas para generar peligro. Lo que antes era un equipo capaz de competir desde el orden y la intensidad hoy aparece como un conjunto previsible y con enormes dificultades para imponer condiciones. La caída en el rendimiento colectivo es uno de los principales motivos por los que comenzaron a surgir cuestionamientos alrededor del entrenador.