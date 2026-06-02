Escándalo en el programa de Moria Casán: Amalia Díaz Guiñazú y el Dr. Capuya protagonizaron un fuerte cruce
La panelista quedó envuelta en una nueva polémica tras un cruce con el médico Guillermo Capuya. Luego del episodio, realizó un extenso descargo en redes sociales y denunció una supuesta agresión.
Resumen para apurados
- Los panelistas Amalia Díaz Guiñazú y Guillermo Capuya protagonizaron un fuerte cruce en 'La mañana con Moria' (El Trece) tras una discusión por la confusión de un celular.
- El altercado comenzó cuando Capuya tomó por error el teléfono de la panelista. Tras el reclamo y una discusión verbal, Díaz Guiñazú denunció en redes una supuesta agresión.
- Mientras Capuya dio por cerrado el tema, la panelista advirtió que recurrirá a la justicia para defender su honor, anticipando un clima de tensión laboral en el programa.
Amalia Díaz Guiñazú y el doctor Guillermo Capuya protagonizaron un explosivo cruce en "La mañana con Moria" (El Trece), donde ambos se desempeñan como panelistas.
Según relató Paula Varela en "Intrusos" (América), el episodio se habría originado a partir de una confusión con un teléfono celular. "Los compañeros ya no la soportan porque dicen que no entiende por las buenas y hace acusaciones muy graves e inventa. Con lo de Capuya llegó a decir que la empujó y estaban todos ahí, nadie vio nada, 'eso no sucedió, no lo vimos ninguno'", sostuvo la periodista.
Tras la repercusión del hecho, Capuya dio su versión de lo ocurrido y explicó cómo comenzó la discusión. "Me llevé, sin querer, 15 minutos un celular igual al mío de silicona negra, con tres cámaras y dice '¿quién tiene mi celular?'. Toqué el bolsillo, estaba ahí, se lo devolví y le pedí disculpas. Escuché que dijo 'viejo choto' y le pregunté si había dicho eso, me enojé y empezó una discusión. Fue desagradable, no me gustó lo que dijo", expresó.
El médico también dejó en claro que no pretende continuar con la polémica. "Ya está terminado, es un asunto que ya está. No pidió disculpas. No me sorprende la actitud de ella pero prefiero que quede acá todo esto. Cada uno quiere vivir el clima laboral de acuerdo a como uno lo maneja. Yo disfruto con gente que es agradable, es educada y respeta los espacios", afirmó.
El descargo de Amalia Díaz Guiñazú
Mientras se encuentra de vacaciones, Díaz Guiñazú utilizó sus redes sociales para responder a las versiones que circularon sobre el episodio y cuestionó duramente a quienes hablaron del tema. "Me impresiona mi fama. A todos aquellos que por estos días y en mi ausencia se han dedicado cobardemente a socavar mi honor y mi buen nombre, tendrán que dar fe de ello en el ámbito correspondiente", escribió.
En otro tramo de su publicación, hizo referencia a la presunta agresión que denunció y amplió sus críticas. "A aquellos que ni siquiera pueden pronunciar bien mi apellido, no les puedo pedir que tengan la responsabilidad, decencia y mucho menos honestidad de contar la verdad completa y omitir la violenta agresión a la que fui expuesta. Todavía hay gente que le tiene miedo a ciertos cargos políticos, estamos aquellos que aún sin espaldas vamos al frente contra los poderosos que le hicieron mal a la comunidad".
La comunicadora también cuestionó a sectores que, según su visión, buscan desacreditarla. "Por último, a los fanáticos ideológicos o religiosas, que les queda mejor, que les duele que existan comunicadores que no nos vendemos y buscan cancelarnos porque nuestra labor profesional expone la infamia de la que participan frugalmente", sostuvo.
Además, lanzó una crítica hacia algunos de sus compañeros del medio televisivo. "Del otro lado de las cámaras, donde no hay una guerra puramente de egos, están los verdaderos compañeros que son una multitud. Ellos son mis compañeros. Algunos son colegas, otros soberbios que ofician de. No puedo darles el privilegio de ponerlos a la altura del conflicto", manifestó.
Finalmente, dedicó unas palabras a su madre y reivindicó los valores con los que fue criada. "Mamá tenemos no uno, muchos apellidos ilustres, pero no andamos por la vida arrastrando muertos, andamos por la vida honrando la verdad, la justicia y el reino de Dios, amando y respetando a nuestros semejantes. Vos sabés cómo nos educaste. Al árbol que da frutos se le tiran piedras. Te quiero y a cerrar los párpados de las orejas".