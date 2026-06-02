Escándalo en el programa de Moria Casán: Amalia Díaz Guiñazú y el Dr. Capuya protagonizaron un fuerte cruce

En otro tramo de su publicación, hizo referencia a la presunta agresión que denunció y amplió sus críticas. "A aquellos que ni siquiera pueden pronunciar bien mi apellido, no les puedo pedir que tengan la responsabilidad, decencia y mucho menos honestidad de contar la verdad completa y omitir la violenta agresión a la que fui expuesta. Todavía hay gente que le tiene miedo a ciertos cargos políticos, estamos aquellos que aún sin espaldas vamos al frente contra los poderosos que le hicieron mal a la comunidad".