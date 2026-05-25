María Fernanda Callejón rompió el silencio tras la condena a Ricardo Diotto

De acuerdo al relato de Callejón, cuando Diotto advirtió que ella lo estaba grabando con el celular, la tomó de los brazos y la empujó contra una pared. La actriz salió llorando de la situación y fue asistida por una amiga, quien observó las marcas en uno de sus brazos y le suministró un ansiolítico para tranquilizarla.