María Fernanda Callejón rompió el silencio tras la condena a Ricardo Diotto

Resumen para apurados
- María Fernanda Callejón habló tras la condena a cuatro años de prisión en suspenso contra su ex Ricardo Diotto por violencia de género ocurrida en 2022 en Buenos Aires.
- La agresión ocurrió en Escobar tras una discusión económica. El fallo judicial acreditó que Callejón sufrió violencia física, psicológica y económica durante la convivencia.
- La actriz valoró el fallo como un precedente clave de contención para las víctimas, mientras inicia una etapa de sanación personal tras el daño emocional y físico sufrido.
María Fernanda Callejón habló públicamente tras la condena judicial contra su ex pareja, Ricardo Andrés Diotto, por hechos de violencia de género ocurridos en 2022.
El viernes 22 de mayo, la Justicia condenó a Diotto por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa. El fallo fue emitido por el juez Javier Alfredo Romañuk, a cargo del Juzgado en lo Correccional N°1 de Zárate-Campana.
La sentencia establece una condena de cuatro años de prisión en suspenso, condicionada al cumplimiento de determinadas reglas, entre ellas fijar residencia y someterse a un “tratamiento psicológico para mejorar su vínculo familiar”.
El episodio denunciado por la actriz ocurrió entre el 4 y el 5 de junio de 2022, en la vivienda que ambos compartían en un barrio privado del partido bonaerense de Escobar. Según trascendió, una discusión vinculada a cuestiones económicas y a la tenencia de una camioneta derivó en un episodio de violencia física.
De acuerdo al relato de Callejón, cuando Diotto advirtió que ella lo estaba grabando con el celular, la tomó de los brazos y la empujó contra una pared. La actriz salió llorando de la situación y fue asistida por una amiga, quien observó las marcas en uno de sus brazos y le suministró un ansiolítico para tranquilizarla.
En la causa se incorporaron testimonios, fotografías de las lesiones y mensajes, considerados pruebas fundamentales por la Justicia.
En diálogo con el programa La mañana con Moria, Callejón sostuvo: “Fue un fallo muy importante que logró mi abogado. Las víctimas debemos ser muy contenidas. Hace rato que me corrí del papel de víctima, pero no por eso dejo de serlo”.
A pesar de la resolución favorable, reconoció el fuerte impacto emocional que atravesó durante el proceso judicial. “Para llegar a la instancia que llegué, pasé por muchas cosas, que me costó caer. Es muy doloroso tener un fallo, más allá de que fue la pena mínima”, expresó.
En los fundamentos de la sentencia, el juez Romañuk señaló que durante la convivencia existió un contexto de “sometimiento, trato humillante, degradante e intimidante” hacia la actriz, lo que provocó un “menoscabo emocional y reducción de su autonomía profesional”.
El fallo también indicó que Callejón fue víctima no solo de violencia física, sino además psicológica, simbólica y económica, situaciones que le dejaron secuelas emocionales profundas y demandaron tratamiento psiquiátrico y psicológico.
La actriz también remarcó el valor del acompañamiento legal y emocional recibido durante el proceso judicial. “Todavía no caigo. Le quiero agradecer al juzgado y a los jueces, que fueron probos. Hicieron lo que tienen que hacer”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que no se siente “ganadora” porque se trata de “temas delicados y profundos”. “Fui por la ley, pero paralelamente tuve que hacer mi sanación. Todavía estoy en esta etapa de la comprensión”, concluyó Callejón, visiblemente afectada.