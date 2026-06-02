Recuerdos fotográficos: 1919. El hallazgo de los restos de Benjamín Matienzo

La crónica de LA GACETA del hallazgo de los restos cuenta que “vestía uniforme militar de campaña. Sobre la blusa llevaba una tricota blanca de lana. Tenía, además, un traje de mecánico, de brin, calzando un par de botas de charol, de reglamento, cañas blandas” rasgadas por la caminata. El pantalón estaba desgarrado en la rodilla izquierda. Se veía “prendida al lado derecho de la chaquetilla la insignia de aviador militar, y en el cuello de la misma la divisa del 5° de ingenieros (de Tucumán), al que pertenecía”. A unos pasos estaban el casco, un pasamontañas, guantes y un cuello. El cadáver tenía en el dedo un anillo de oro con las iniciales B.M. sobre esmalte rojo. En un bolsillo tenía un revólver con dos cápsulas vacías y un barómetro. En la billetera se encontró dinero, un billete de lotería y un pequeño recorte, al parecer de un diario chileno, con una dura ironía referida a la competencia por el cruce. Bajo el título “Aparatosos”, hacía alusión a que ante el fracaso anterior de los aviadores chilenos de cruzar la cordillera, los argentinos (Zanni, Parodi y Matienzo) habían dicho que era cuestión de aparato. “Hoy intentan la prueba los tres primeros aviadores argentinos, con aparatos de grande potencia. Realmente, la cuestión es de aparato. ¡Pero qué aparato!”