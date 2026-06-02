Qué dijo Adrián Suar tras el reencuentro con Araceli González

Resumen para apurados
- Adrián Suar y Araceli González se reencontraron públicamente en Buenos Aires cuando ella asistió a la obra de teatro de él, buscando recomponer su relación familiar.
- Tras años de tensiones, el acercamiento fue impulsado por González y comenzó con una cena privada junto a su hijo Tomás, logrando un clima de armonía entre ambas familias.
- Este reencuentro marca una etapa de madurez y diálogo constructivo entre ambos artistas, priorizando la armonía familiar y dejando atrás los históricos conflictos del pasado.
Después de años marcados por diferencias y momentos de tensión, Adrián Suar y Araceli González protagonizaron uno de los reencuentros más comentados de la farándula argentina. La actriz decidió asistir a la obra de teatro protagonizada por su ex pareja.
Tras la función en la calle Corrientes, el gerente de programación de El Trece habló con Desayuno Americano (América) y se refirió al encuentro. Cuando el notero le comentó que “la postal de esta noche fue tu reencuentro con Ara”, Suar respondió: “La verdad que sí, vino... ya veníamos hablando y tuvimos una cena con Toto. Cenamos hace un mes”.
El actor y productor explicó que el acercamiento no fue casual y destacó el rol que tuvo Araceli en esta nueva etapa de diálogo. “Ella impulsó esto, estuvo muy bien, ya veníamos hablando hace un tiempo. Es como debe ser, la verdad que yo muy feliz, por mí, por Toto, por Ara”, expresó.
La noche también contó con la presencia de Rocío Robles, actual pareja de Suar, quien se mostró muy cómoda con la situación y respondió a los elogios que había recibido por parte de González. “Para mí que él esté bien, es estar bien. La familia es la familia. Ella también es muy hermosa, me tira flores, le tiro flores”, señaló.
Además de Araceli, estuvo presente Flor Torrente, mientras que Fabián Mazzei no asistió al evento. Consultado sobre esta situación, Suar aseguró que no existía ningún inconveniente. “Muy bien, todo muy bien. Es una etapa de la vida, los matrimonios a veces se separan, pero yo siempre con la intención de terminar bien. Fueron muchos años, tenemos un hijo hermoso y me gustó mucho verla a Ara, y a Florencia también. Hubiese tenido cero problema con que venga Fabián”.