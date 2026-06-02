Qué dijo Adrián Suar tras el reencuentro con Araceli González

Además de Araceli, estuvo presente Flor Torrente, mientras que Fabián Mazzei no asistió al evento. Consultado sobre esta situación, Suar aseguró que no existía ningún inconveniente. “Muy bien, todo muy bien. Es una etapa de la vida, los matrimonios a veces se separan, pero yo siempre con la intención de terminar bien. Fueron muchos años, tenemos un hijo hermoso y me gustó mucho verla a Ara, y a Florencia también. Hubiese tenido cero problema con que venga Fabián”.