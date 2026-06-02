Araceli González fue a ver la obra de Adrián Suar y reveló cómo retomaron el diálogo tras años de distancia

Resumen para apurados
- Araceli González asistió a la obra de Adrián Suar en Buenos Aires, revelando que retomaron el diálogo tras años de distancia para priorizar el bienestar de su hijo en común.
- Tras una separación hace más de dos décadas y disputas judiciales previas por Pol-ka, ambos lograron recomponer el vínculo mediante charlas sinceras y maduras sobre su pasado.
- Este gesto de madurez marca una nueva etapa de respeto y afecto mutuo que deja atrás los conflictos, generando una gran repercusión positiva en el público y las redes sociales.
Araceli González sorprendió al asistir a la obra teatral protagonizada por Adrián Suar y emocionó al revelar cómo lograron recomponer el vínculo después de varios años de distanciamiento. La actriz habló con la prensa tras la función y contó detalles de la charla que mantuvieron recientemente, dejando atrás viejos conflictos.
La presencia de Araceli en el teatro llamó la atención de todos. Durante mucho tiempo, la relación con el actor y productor había estado marcada por el silencio y las diferencias surgidas tras la separación. Sin embargo, la actriz decidió acompañarlo en este importante momento profesional y explicó qué los llevó a reencontrarse.
Qué dijo Araceli González sobre Adrián Suar
Según relató, el acercamiento se produjo a partir de conversaciones sinceras que permitieron dejar atrás situaciones dolorosas del pasado. La actriz destacó la importancia del diálogo y aseguró que hoy existe una relación más madura, centrada principalmente en el bienestar de su hijo Tomás Kirzner.
Araceli también remarcó que siempre valoró los momentos compartidos con Suar y reconoció el rol que tuvo en su vida personal y profesional. En distintas entrevistas recientes había manifestado que, pese a las diferencias, conserva respeto por el padre de su hijo y reconoce su trayectoria dentro de la televisión argentina.
Una historia de amor que marcó a la televisión argentina
Araceli González y Adrián Suar fueron una de las parejas más populares del espectáculo argentino durante finales de los años noventa. Fruto de esa relación nació Tomás Kirzner, quien siguió los pasos de sus padres en el mundo artístico.
Aunque la separación ocurrió hace más de dos décadas, diversos conflictos personales y judiciales mantuvieron cierta distancia entre ambos durante años. Incluso en marzo de este año volvieron a encontrarse en el marco de una instancia vinculada a una antigua disputa por acciones de Pol-ka.
El gesto que sorprendió a todos
La visita de Araceli al teatro fue interpretada como una señal de reconciliación y madurez. Su presencia para apoyar a Suar en uno de sus proyectos artísticos más importantes del año mostró una faceta distinta de una relación que durante mucho tiempo estuvo atravesada por desencuentros.
Las declaraciones de la actriz generaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos celebraron que ambos hayan podido reconstruir el diálogo y dejar atrás viejas diferencias.
Cómo es hoy la relación entre Araceli González y Adrián Suar
Lejos de hablar de una reconciliación sentimental, Araceli dejó en claro que el vínculo actual pasa por el respeto, el afecto y la historia compartida. El reencuentro permitió abrir una nueva etapa en la que ambos priorizan la familia y los buenos recuerdos por encima de los conflictos del pasado.