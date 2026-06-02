El dólar oficial subió por segunda jornada y alcanzó un nuevo máximo en cuatro meses

El jefe de las finanzas públicas centró gran parte de su discurso en la recomposición financiera del BCRA, destacando el ritmo de acumulación de divisas y desestimando las advertencias de los analistas sobre la escasez de moneda extranjera. En ese sentido, el funcionario fue categórico al afirmar la disponibilidad de divisas en el mercado actual: “Todavía sobran dólares”, sostuvo el funcionario, al tiempo que argumentó que la administración de Javier Milei logró quebrar el histórico debate sobre la falta de divisas en el país. “Hace dos años y medio estaba prohibido repatriar dividendos, hoy hay dólares para todos”, enfatizó.