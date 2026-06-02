El dólar oficial subió por segunda jornada y alcanzó un nuevo máximo en cuatro meses

Resumen para apurados
- El dólar oficial subió a $1.450 en el Banco Nación de Argentina este junio por la dinámica cambiaria, alcanzando un nuevo máximo en cuatro meses en el mercado mayorista.
- Los dólares financieros subieron ampliando la brecha cambiaria, mientras el ministro Luis Caputo defendió el rumbo y destacó la constante acumulación de reservas en el BCRA.
- El gobierno proyecta superar las metas de reservas con el FMI acumulando hasta U$S 24.000 millones, buscando desmitificar la restricción externa y consolidar la estabilidad.
En la segunda rueda de junio, el mercado mercado cambiario registró una nueva suba en las cotizaciones del dólar oficial y de los tipos de cambio financieros.
El dólar al público avanzó cinco unidades, hasta los $1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Por su parte, el dólar mayorista ganó $1 y alcanzó los $1.427, su valor más alto desde el 6 de febrero. La sesión estuvo acompañada por un volumen de negocios de U$S663,2 millones en el segmento de contado.
Pese al reciente movimiento alcista, el tipo de cambio oficial acumula en 2026 una baja de $28, frente a una inflación acumulada que se acercó al 1% en el mismo período.
En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció la banda superior de su régimen cambiario en $1.764,15. De esta manera, el dólar mayorista se ubicó $337,15 o 23,6% por debajo de ese umbral.
Los dólares financieros también acompañaron la tendencia ascendente. El contado con liquidación (CCL) trepó 0,7% hasta los $1.500,96, mientras que el dólar MEP avanzó 0,6% y se ubicó en $1.447,5.
Como resultado, la brecha entre el CCL y el dólar mayorista alcanzó el 5,2%, reflejando la diferencia entre las cotizaciones del mercado financiero y el tipo de cambio oficial.
Mientras tanto, el dólar "blue" permaneció estable en $1.435, consolidándose como la única referencia cambiaria que no registró variaciones durante la jornada.
Dólar e inflación: Luis Caputo defendió el rumbo económico
Durante su disertación en el encuentro empresarial CAMBRAS Business Day 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo macroeconómico del Palacio de Hacienda y adelantó que el índice de inflación correspondiente al mes de mayo mostrará una desaceleración respecto al 2,6% registrado en abril. Además, sostuvo que “sobran dólares” en las reservas del Banco Central y que Axel Kicillof "nunca será presidente".
El jefe de las finanzas públicas centró gran parte de su discurso en la recomposición financiera del BCRA, destacando el ritmo de acumulación de divisas y desestimando las advertencias de los analistas sobre la escasez de moneda extranjera. En ese sentido, el funcionario fue categórico al afirmar la disponibilidad de divisas en el mercado actual: “Todavía sobran dólares”, sostuvo el funcionario, al tiempo que argumentó que la administración de Javier Milei logró quebrar el histórico debate sobre la falta de divisas en el país. “Hace dos años y medio estaba prohibido repatriar dividendos, hoy hay dólares para todos”, enfatizó.
Al repasar el estado de situación recibido en diciembre de 2023, Caputo recordó que la gestión actual debió absorber un pasivo superior a los U$S 40.000 millones que el Banco Central mantenía con el sector importador. En contraste con aquel escenario, el ministro defendió la liberación fáctica del acceso a la moneda estadounidense para los distintos actores de la economía.
“No hay problemas de dólares para los importadores y las empresas. Hay dólares para todos los argentinos que quieran ahorrar. Hoy todas las personas humanas pueden comprar la cantidad de divisas que quieran”, planteó.
El titular de Economía vinculó esta fluidez cambiaria con el desempeño de la autoridad monetaria en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), señalando que el nivel de compras diarias permite sobrepasar con holgura las metas de reservas acordadas con los organismos internacionales. “Todavía sobran tantos dólares que el Central compró a razón de U$S 100 millones por día desde que empezó el año”, aseguró.
Bajo esta dinámica, el gobierno proyecta superar la meta base de U$S 10.000 millones pautada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la previsión interna de U$S 17.000 millones. “Hoy, al ritmo al que viene comprando el Banco Central, ya está prácticamente cumplida la mitad con el Fondo. Y si pudiéramos mantener ese ritmo, estaríamos hablando que podríamos llegar a comprar U$S 24.000 millones”, detalló el jefe de la cartera económica, concluyendo que “esto desmitifica absolutamente el tema de la restricción externa”.