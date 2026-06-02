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No tienen lugar en Europa y River quiere aprovechar la oportunidad: el "Millonario" va por Echeverri y Mastantuono

La dirigencia del “Millonario” comenzó contactos para intentar repatriar al jugador de Real Madrid y al “Diablito”. Ambos atraviesan un presente complejo en Europa y en Núñez buscan aprovechar la situación para sumarlos a préstamo de cara a la próxima temporada.

Mastantuono y Echeverri no atraviesan un buen momento en el Viejo Continente; River quiere repatriarlos en el próximo mercado de pases.
Mastantuono y Echeverri no atraviesan un buen momento en el Viejo Continente; River quiere repatriarlos en el próximo mercado de pases.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate gestiona repatriar a préstamo a los juveniles Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, sin minutos en Real Madrid y Manchester City, para la próxima temporada.
  • Mastantuono perdió rodaje en Real Madrid y Echeverri sumó pocos minutos en Girona. River busca aprovechar su inestabilidad europea para negociar préstamos por una temporada.
  • El retorno de las joyas aportaría jerarquía inmediata a River y les permitiría relanzar sus carreras ganando continuidad en un entorno conocido antes de volver a Europa.
Resumen generado con IA

River ya trabaja en un ambicioso plan para reforzar su plantel con dos nombres que ilusionan a los hinchas: Franco Mastantuono y Claudio “Diablito” Echeverri. La dirigencia encabezada por Stéfano di Carlo analiza las posibilidades de repatriar a dos de las mayores joyas surgidas de las divisiones inferiores del club, que actualmente no atraviesan su mejor momento en Europa.

El caso de Mastantuono es uno de los más llamativos. El mediocampista ofensivo fue transferido al Real Madrid por 63,2 millones de euros, en una operación histórica para el fútbol argentino. Sin embargo, tras un inicio prometedor, perdió terreno dentro del plantel "merengue". La salida de figuras importantes en la estructura deportiva del club español y la fuerte competencia con futbolistas como Arda Güler y Brahim Díaz complicaron su continuidad. A eso se sumó el golpe anímico que significó quedar fuera de la lista definitiva de la Selección para el Mundial 2026.

Aunque desde el entorno del jugador consideran que un regreso al fútbol argentino es difícil en este momento, River sigue de cerca su situación. En Madrid lo consideran transferible y su futuro dependerá en gran medida de la evaluación que realice José Mourinho, quien inició su segundo ciclo al frente del conjunto español.

La situación de Echeverri también genera expectativa en Núñez. El chaqueño pertenece al Manchester City y viene de una temporada complicada a préstamo en Girona. Allí apenas fue titular en cinco de los 17 encuentros que disputó y no pudo evitar el descenso del equipo catalán a la Segunda División de España.

La salida de Pep Guardiola del City abrió un escenario de incertidumbre para el joven argentino. River ya había intentado recuperarlo anteriormente y ahora vuelve a la carga. En el club existe optimismo por la buena predisposición del futbolista y por la excelente relación institucional que mantienen con la entidad inglesa tras operaciones exitosas como la de Julián Álvarez.

La estrategia de la dirigencia riverplatense es clara: solicitar al Real Madrid y al Manchester City la cesión de ambos futbolistas por al menos una temporada. En Núñez consideran que Mastantuono y Echeverri podrían aportar un salto de calidad inmediato al equipo y, al mismo tiempo, recuperar continuidad y protagonismo en un entorno que conocen perfectamente.

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