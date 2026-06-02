No tienen lugar en Europa y River quiere aprovechar la oportunidad: el "Millonario" va por Echeverri y Mastantuono

El caso de Mastantuono es uno de los más llamativos. El mediocampista ofensivo fue transferido al Real Madrid por 63,2 millones de euros, en una operación histórica para el fútbol argentino. Sin embargo, tras un inicio prometedor, perdió terreno dentro del plantel "merengue". La salida de figuras importantes en la estructura deportiva del club español y la fuerte competencia con futbolistas como Arda Güler y Brahim Díaz complicaron su continuidad. A eso se sumó el golpe anímico que significó quedar fuera de la lista definitiva de la Selección para el Mundial 2026.