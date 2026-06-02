Uno por uno, los futbolistas que podrían salir de River por pedido de Stefano Di Carlo

Llegadas para cambiar la cara del equipo

No todos los casos presentan el mismo escenario. Algunos jugadores podrían ser transferidos, otros finalizar préstamos o buscar nuevos destinos por cuestiones deportivas. En paralelo, la dirigencia trabaja en la incorporación de figuras para reforzar el plantel. El primer movimiento ya está confirmado con la llegada de Nicolás Otamendi tras el Mundial, mientras que también surgieron versiones que vinculan al club con nombres de peso como Giovanni Simeone y Thiago Almada. La intención es clara: reducir el número de futbolistas, elevar la jerarquía del plantel y construir un equipo capaz de volver a competir por títulos internacionales.