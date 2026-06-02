Argentina ingresó al grupo de los 10 peores países para los trabajadores, según un informe internacional

Asimismo, se mencionó que durante las protestas registradas en 2025 hubo más de 1.350 personas heridas, entre ellas jubilados y dirigentes sindicales. El reporte también hace referencia al caso de Federico Giuliani, secretario general de la seccional Córdoba de la Asociación de Trabajadores del Estado-Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (ATE-CTA A), quien fue detenido durante un operativo policial en agosto de 2025 y posteriormente abandonó el país tras obtener la condición de refugiado político.