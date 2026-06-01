Reforma laboral: cómo funcionará el nuevo Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones
La medida forma parte de la reforma laboral y crea un esquema mediante el cual los empleadores aportarán a fondos administrados por entidades autorizadas para garantizar el pago de indemnizaciones por despido. Entrará en vigencia el 1 de noviembre.
Resumen para apurados
- El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral para garantizar indemnizaciones en el sector privado desde noviembre de 2026, financiado con aportes de empleadores.
- El sistema operará con cuentas individuales administradas por entidades de la CNV. Las empresas tendrán beneficios impositivos por sus aportes canalizados a través de ARCA.
- La reforma busca transformar el esquema tradicional de despidos, brindando mayor previsibilidad financiera a las empresas y garantizando el cobro efectivo de los empleados.
El Gobierno nacional reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas centrales incorporadas en la Ley de Modernización Laboral aprobada este año. El nuevo sistema busca garantizar el pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales mediante fondos financiados por aportes de los empleadores y administrados por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La reglamentación fue publicada en el Boletín Oficial y despejó una de las principales incógnitas: el esquema comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de 2026.
Qué es el Fondo de Asistencia Laboral
El FAL es un mecanismo destinado a cubrir indemnizaciones y compensaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales en el sector privado. A través de este sistema, los empleadores deberán realizar aportes periódicos a fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros especialmente habilitados para ese fin.
El objetivo es que los recursos necesarios para afrontar eventuales despidos estén previamente constituidos y disponibles al momento de producirse la desvinculación laboral.
La medida alcanza a empleadores del sector privado y excluye expresamente a los trabajadores del sector público y a otras relaciones laborales exceptuadas por la legislación vigente.
Cómo funcionará el nuevo sistema de indemnizaciones
Según establece la reglamentación, cada empleador deberá elegir una entidad autorizada por la CNV para administrar los recursos y abrir una cuenta individual identificada mediante un número único denominado "ID FAL".
Las contribuciones se integrarán al sistema de seguridad social y serán canalizadas a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que derivará automáticamente los aportes a la cuenta correspondiente.
En caso de que una empresa no informe una entidad administradora dentro del plazo previsto, la CNV podrá asignar una de oficio para garantizar la continuidad del sistema.
Uno de los requisitos establecidos es que los trabajadores deberán haber estado correctamente registrados durante al menos doce meses antes de la extinción de la relación laboral para quedar cubiertos por el fondo.
Cómo se pagarán las indemnizaciones
Cuando se produzca una desvinculación laboral alcanzada por el régimen, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica con la información correspondiente.
Posteriormente, la entidad administradora verificará los datos del trabajador y transferirá directamente la indemnización a su cuenta bancaria en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La reglamentación aclara que la responsabilidad por el cálculo correcto de la indemnización seguirá siendo exclusivamente del empleador.
Beneficios fiscales para las empresas
El decreto también incorpora incentivos para fomentar la adhesión al nuevo esquema.
Los aportes realizados al Fondo de Asistencia Laboral serán deducibles del Impuesto a las Ganancias y permitirán reducir en igual medida determinadas contribuciones patronales a la seguridad social.
Además, las cuentas vinculadas al FAL estarán exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.
Cómo se invertirán los fondos
Los recursos acumulados solo podrán invertirse en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la Argentina.
La normativa también establece límites a los costos de administración: la comisión total que podrán cobrar las entidades administradoras no podrá superar el 1% anual del patrimonio administrado.
Por otra parte, se exigirá que los fondos mantengan niveles adecuados de liquidez, diversificación y solvencia para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones incluso ante escenarios de crisis o despidos masivos.
Portabilidad y sanciones
El sistema prevé mecanismos para que los empleadores puedan trasladar sus recursos entre distintas entidades habilitadas sin perder los fondos acumulados.
También contempla procedimientos especiales para casos de fusiones empresariales, reorganizaciones societarias, cesiones de personal o transferencias de establecimientos.
En paralelo, el Gobierno estableció sanciones para quienes incumplan la obligación de realizar los aportes correspondientes. Las multas serán administradas por ARCA, que además podrá iniciar procesos de ejecución fiscal contra los empleadores morosos.
Cuándo entra en vigencia
Aunque inicialmente se especulaba con una implementación durante el primer semestre del año, la reglamentación confirmó que el nuevo sistema de indemnizaciones comenzará a funcionar oficialmente desde el 1 de noviembre de 2026.
Con esta medida, el Gobierno busca modificar el esquema tradicional de financiamiento de las indemnizaciones laborales, otorgando previsibilidad tanto a las empresas como a los trabajadores ante eventuales desvinculaciones.