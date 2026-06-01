Reforma laboral: cómo funcionará el nuevo Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones

El Gobierno nacional reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas centrales incorporadas en la Ley de Modernización Laboral aprobada este año. El nuevo sistema busca garantizar el pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales mediante fondos financiados por aportes de los empleadores y administrados por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).