Política

Cano: “La Justicia de Tucumán deja mucho que desear en términos de control del poder y de independencia”

El legislador respaldó la designación de magistrados titulares, aunque expresó reparos sobre el nombramiento de Ingrid Lausberg como subinterventora en el Ersept.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán aprobó este viernes 14 pliegos judiciales para cubrir vacantes con jueces definitivos, una medida que el legislador José Cano consideró fundamental.
  • La votación avanzó en la cobertura de vacantes, pero la oposición rechazó un pliego por limitar la libertad de prensa y cuestionó la designación en el ente regulador Ersept.
  • Esta decisión busca normalizar la Justicia provincial, aunque persisten reclamos opositores sobre la falta de independencia del sector judicial frente al poder político.
Resumen generado con IA

El legislador José Cano se refirió este viernes a la aprobación de 14 pliegos judiciales en la última sesión de la Legislatura y explicó la importancia de avanzar en la designación de jueces titulares para cubrir vacantes en el sistema judicial. Sin embargo, expresó reparos sobre uno de los nombramientos y cuestionó el funcionamiento general de la Justicia en Tucumán.

“Es importante que, a través del mecanismo de selección y el envío de pliegos por parte del Poder Ejecutivo, se puedan cubrir vacantes y mejorar la administración de justicia”, sostuvo Cano en diálogo con LA GACETA, quien remarcó que este es un reclamo sostenido tanto en el ámbito provincial como federal.

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En ese sentido, el legislador hizo hincapié en la necesidad de evitar la proliferación de jueces subrogantes. “Lo trascendente es que existan jueces definitivos, que gocen de todas las prerrogativas y no estén sujetos a designaciones precarias o a decisiones del poder de turno”, afirmó.

No obstante, Cano señaló que desde la oposición votaron en contra de uno de los pliegos, al considerar que “no es una buena señal institucional”. Según explicó, se trata de un caso vinculado a un fallo que generó controversia y rechazo de organismos como Fopea, al imponer restricciones a la libertad de prensa.

PODER LEGISLATIVO. Foto: Archivo LA GACETA PODER LEGISLATIVO. Foto: Archivo LA GACETA

“Un juez que falla contrario a derecho y que limita la posibilidad de opinar o criticar a funcionarios o instituciones no fortalece la calidad democrática”, advirtió.

Más allá de ese caso puntual, Cano fue crítico con el funcionamiento del Poder Judicial en la provincia. “Salvo excepciones, la Justicia de Tucumán deja mucho que desear en términos de control del poder y de independencia”, señaló, al mencionar antecedentes que, a su criterio, evidencian una relación de complacencia con el poder político.

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En otro tramo de la entrevista, el legislador también se refirió a la aprobación del decreto que designa a Ingrid Lausberg como subinterventora en el Ersept, medida que rechazó. “No vemos necesidad ni urgencia en crear una nueva estructura dentro de un organismo que ya está intervenido”, argumentó.

Según Cano, este tipo de decisiones profundizan un esquema de organismos intervenidos que, lejos de normalizarse, se consolidan como extensiones del Poder Ejecutivo. “Hay que terminar con intervenciones que llevan más de 20 años y avanzar hacia instituciones eficientes y autónomas”, planteó.

Finalmente, expresó su preocupación por el intento de motín en el Instituto Cura Brochero y consideró necesario revisar los protocolos de seguridad. “Más allá de sancionar a los responsables, hay que garantizar la seguridad del personal y mejorar los mecanismos de actuación ante este tipo de situaciones”, concluyó.

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