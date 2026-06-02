El fiscal Marijuan pidió investigar si el retiro del pliego judicial respondió a una discriminación por parentesco

La denuncia fue presentada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de Reset Republicano. Según sostienen, la decisión no estuvo relacionada con los antecedentes ni con la capacidad profesional de la abogada. Afirman que el motivo del apartamiento fue su vínculo familiar con el periodista del diario "La Nación", Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones sobre funcionarios de la administración Milei.