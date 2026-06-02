El fiscal Marijuan pidió investigar si el retiro del pliego judicial respondió a una discriminación por parentesco

Resumen para apurados
- El fiscal Guillermo Marijuan solicitó investigar en Comodoro Py si el Gobierno de Milei retiró en mayo el pliego de la candidata a jueza María Michelli por su parentesco familiar.
- La denuncia de la ONG Reset Republicano sostiene que la postulación al TOF 3 fue anulada sin motivos técnicos, vinculándolo a investigaciones del periodista Hugo Alconada Mon.
- El caso bajo la ley de discriminación genera tensión política y judicial. Colegios de abogados advierten que retirar pliegos aprobados debilita la independencia del sector.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió avanzar con una investigación para determinar si el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a cargo de la gestión de Javier Milei, retiró el pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza federal por motivos vinculados a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.
La denuncia que originó el expediente fue presentada el 29 de mayo de 2026 ante la Justicia Federal de Comodoro Py y quedó radicada, por sorteo, en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas.
La acusación está dirigida contra la Casa Rosada por haber solicitado el retiro del único pliego cuestionado dentro de un grupo de postulaciones enviadas al Senado. Se trata del de Michelli, propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.
En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich tomó distancia de la decisión oficial y anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto de la medida. La legisladora comunicó su postura al presidente y luego la ratificó públicamente a través de sus redes sociales, consignó el sitio Infobae.
“Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”, expresó Bullrich en una publicación en la red social X.
La denuncia fue presentada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de Reset Republicano. Según sostienen, la decisión no estuvo relacionada con los antecedentes ni con la capacidad profesional de la abogada. Afirman que el motivo del apartamiento fue su vínculo familiar con el periodista del diario "La Nación", Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones sobre funcionarios de la administración Milei.
Los denunciantes remarcaron además que no existieron explicaciones formales sobre la medida y señalaron que ningún otro pliego remitido durante ese período fue retirado.
Medidas solicitadas por la Fiscalía
En su dictamen, Marijuan requirió una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el trámite legislativo del pliego. Entre ellas, pidió la ratificación de la denuncia y que se certifique la existencia de otras causas vinculadas con los mismos hechos.
Asimismo, solicitó al Senado información sobre el estado del expediente de Michelli, los pasos registrados en su tratamiento y la eventual existencia de una nota formal del Poder Ejecutivo Nacional requiriendo el retiro de la postulación.
Otra de las medidas requeridas es la citación de Hugo Alconada Mon como testigo. El objetivo será confirmar el vínculo familiar con Michelli y determinar si recibió algún aviso, advertencia o comunicación relacionada con la decisión de retirar el pliego.
El fiscal también dejó abierta la posibilidad de que el juez disponga nuevas medidas de prueba a medida que avance la investigación.
Los posibles delitos bajo análisis
El requerimiento fiscal menciona la Ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios en el ámbito de la función pública. Bajo ese marco normativo, se analiza si una persona puede ser excluida de un cargo estatal por razones ajenas a su idoneidad.
La investigación busca determinar si existió una conducta discriminatoria por parte del Ejecutivo al retirar la postulación de Michelli debido exclusivamente a su parentesco con el periodista.
La decisión también generó cuestionamientos de entidades vinculadas al ámbito jurídico. La semana pasada, el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad manifestó su preocupación por el retiro del pliego. Su presidente saliente, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que retirar postulaciones ya enviadas por el gobierno de Milei constituye una práctica discutible que debe aplicarse de manera restrictiva, especialmente cuando el expediente ya cuenta con dictamen de comisión.
En la misma línea, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud del Ejecutivo y destacó que el pliego de Michelli había cumplido y superado todas las instancias previstas en el proceso de selección de magistrados.