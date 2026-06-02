Patricia Bullrich desafió la línea oficial y ratificó su apoyo a una jueza impugnada por el Ejecutivo

Voceros cercanos a Santiago Caputo tildaron la gestión del caso de “amateurismo político”, dirigiendo sus críticas al sector de la Secretaría General y el Ministerio de Justicia. Lo que molesta en Las Fuerzas del Cielo es que se repita la escena en la que Milei aparece corrigiendo o absorbiendo costos políticos derivados de decisiones tomadas por su entorno más cercano.