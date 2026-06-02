Patricia Bullrich desafió la línea oficial y ratificó su apoyo a una jueza impugnada por el Ejecutivo

Resumen para apurados
- Patricia Bullrich rechazó ante Javier Milei en Buenos Aires el retiro del pliego de la candidata a jueza María Michelli, alegando objeción de conciencia ante la decisión oficial.
- El Ejecutivo frenó el pliego de Michelli por ser cuñada del periodista Alconada Mon, sumando tensión en el oficialismo tras críticas internas del sector de Santiago Caputo.
- Este cruce profundiza la interna en el Gobierno de Milei y marca tensiones de Bullrich con el ala dura, tras previos reclamos al vocero Adorni y roces con Karina Milei.
Patricia Bullrich comunicó al presidente Javier Milei su disconformidad ante el retiro del pliego de María Victoria Michelli, candidata a jueza federal, y anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión del Poder Ejecutivo. La senadora trasladó su postura personalmente al mandatario y luego ratificó su decisión a través de sus redes sociales.
En su descargo, Bullrich buscó equilibrar su disidencia con su lealtad política. Si bien reconoció las atribuciones constitucionales del Presidente para proponer o retirar pliegos, señaló que defender sus convicciones es parte de su responsabilidad dirigencial.
“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli”, expresó en X al remarcar que su apoyo al proyecto transformador de Milei sigue siendo "total".
La candidatura de Michelli para un tribunal oral de La Plata fue frenada por el oficialismo tras trascender que la postulante es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Esta marcha atrás reavivó las tensiones en el entorno presidencial.
Voceros cercanos a Santiago Caputo tildaron la gestión del caso de “amateurismo político”, dirigiendo sus críticas al sector de la Secretaría General y el Ministerio de Justicia. Lo que molesta en Las Fuerzas del Cielo es que se repita la escena en la que Milei aparece corrigiendo o absorbiendo costos políticos derivados de decisiones tomadas por su entorno más cercano.
Michelli, con 32 años de trayectoria en la justicia federal, había defendido su postulación ante la Comisión de Acuerdos al destacar la urgencia de cubrir vacantes que llevan más de una década subrogadas.
Este nuevo cruce de Bullrich con el "ala dura" de la Casa Rosada se sumó al reciente pedido de la ministra para que el vocero Manuel Adorni transparente su declaración jurada de bienes.