Inter Miami confirmó cuál es la lesión de Lionel Messi a días del Mundial 2026

En la Selección saben que cualquier molestia de Messi modifica completamente el escenario previo al Mundial. Por eso, el foco estará puesto en cómo responde físicamente durante la primera semana de entrenamientos. A 17 días del arranque de la Copa del Mundo, el estado del capitán volvió a convertirse en el principal tema de preocupación alrededor del campeón vigente.