Inter Miami confirmó cuál es la lesión de Lionel Messi a días del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Inter Miami confirmó que Lionel Messi sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en un partido de la MLS, a menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026.
- El capitán argentino pidió el cambio a los 72 minutos ante Philadelphia Union. Tras los estudios médicos, se descartó un desgarro, lo que trajo alivio a la Selección nacional.
- Messi hará trabajos de recuperación para llegar al debut mundialista ante Argelia el 16 de junio, mientras evalúan si jugará los amistosos contra Honduras e Islandia.
La imagen de Lionel Messi caminando con gestos de dolor rumbo al vestuario encendió la preocupación de toda la Selección argentina a menos de tres semanas del comienzo del Mundial 2026. Este lunes, finalmente, Inter Miami confirmó de manera oficial cuál es la lesión que sufrió el capitán durante el partido frente a Philadelphia Union por la MLS.
El rosarino había pedido el cambio a los 72 minutos del encuentro que terminó con victoria 6-4 para el equipo estadounidense. Después del partido, las dudas crecieron rápidamente alrededor del estado físico del campeón del mundo, especialmente por tratarse de una molestia muscular en plena recta final hacia la Copa del Mundo.
El parte médico oficial de Messi
A través de un comunicado difundido junto al centro médico Baptist Health, Inter Miami informó que el diagnóstico inicial indica “una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”. El club también aclaró que no existen plazos definidos para la recuperación y que el regreso del delantero dependerá de su evolución clínica y funcional durante los próximos días.
La noticia generó alivio parcial dentro del cuerpo técnico de la Selección argentina, ya que los estudios descartaron una lesión muscular de gravedad. De todas maneras, el estado físico de Messi será monitoreado permanentemente antes de los amistosos preparatorios que el equipo de Lionel Scaloni disputará frente a Honduras e Islandia en Estados Unidos.
El capitán tiene previsto sumarse en los próximos días a la concentración albiceleste y realizar un trabajo especial de acondicionamiento físico para llegar en óptimas condiciones al debut mundialista contra Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City. Por el momento, nadie se anima a asegurar si estará presente en ambos amistosos previos.
En la Selección saben que cualquier molestia de Messi modifica completamente el escenario previo al Mundial. Por eso, el foco estará puesto en cómo responde físicamente durante la primera semana de entrenamientos. A 17 días del arranque de la Copa del Mundo, el estado del capitán volvió a convertirse en el principal tema de preocupación alrededor del campeón vigente.