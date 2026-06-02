Mundo

Hezbollah acepta la propuesta de Estados Unidos para detener ataques contra Israel

Los israelíes detendrán, a su vez, su ofensiva en Beirut.

HISTÓRICA. La ciudad de Tiro, ahora en llamas, una de las más antiguas del mundo, Patrimonio de la Humanidad.
HISTÓRICA. La ciudad de Tiro, ahora en llamas, una de las más antiguas del mundo, Patrimonio de la Humanidad.
Hace 2 Hs

Líbano afirmó ayer que Hezbollah aceptó una propuesta estadounidense para dejar de atacar a Israel a cambio de que este país detenga su ofensiva en Beirut, poco después de que el presidente estadounidense declarara haber mantenido “una muy buena llamada” con el grupo islamista.

Según el acuerdo, “los ataques israelíes contra Dahiyeh cesarían a cambio de que Hezbollah se abstuviera de lanzar ataques contra Israel”, en referencia a los suburbios del sur de Beirut, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó con atacar ayer.

Israel ordenó bombardear este bastión de Hezbollah,, al tiempo que intensificó su ofensiva terrestre en Líbano, donde lleva a cabo su incursión militar más profunda en 26 años.

De Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que Israel y Hezbollah habían acordado detener los combates, y añadió que las conversaciones con Irán avanzaban “a un ritmo rápido” después de haber parecido en riesgo debido a la ofensiva israelí en Líbano.

Trump dijo en su red Truth Social que había hablado con el primer ministro israelí, y que mantuvo una “muy buena llamada” con representantes del grupo libanés proiraní Hezbollah.

Netanyahu le prometió no enviar tropas a los suburbios del sur de Beirut, como había amenazado anteriormente, mientras que Hezbollah acordó “cesar totalmente el fuego”, según el republicano.

Trump hizo estos comentarios en redes sociales después de que la agencia de noticias iraní Tasnim informara de que Teherán había suspendido el diálogo con los mediadores en protesta por la expansión de la ofensiva de Israel en Líbano contra Hezbollah.

“No habrá tropas yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido retirada”, escribió Trump después de hablar con Netanyahu. Asimismo, los representantes de Hezbollah “acordaron que cesarán todos los combates; que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, añadió.

MEDIEVAL. La fortificación, construida en la Edad Media, ya había sido tomada por Israel hace 44 años. MEDIEVAL. La fortificación, construida en la Edad Media, ya había sido tomada por Israel hace 44 años.

Según el medio estadounidense Axios, Trump calificó a Netanyahu de “loco” y lo acusó de poner en peligro las negociaciones de paz con Irán. Más tarde, Trump insistió en que Hezbollah había “acordado dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Del mismo modo, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto dura eso; ¡ojalá sea por la eternidad!”, escribió el presidente estadounidense.

Alto el fuego

El anuncio se da antes de la cuarta ronda de negociaciones directas entre Israel y Líbano, el martes y miércoles.

El legislador de Hezbollah Hasan Fadlallah afirmó que la postura del grupo es “clara y estipula un amplio alto el fuego en todo el territorio libanés”, reportó la televisión Al Manar, de Hezbollah.

Pero Hezbollah reivindicó varios ataques contra objetivos israelíes en el sur de Líbano, incluso después del anuncio de Trump.

Igualmente, la agencia estatal libanesa NNA reportó numerosos ataques israelíes en el sur de Líbano, uno de los cuales dañó un hospital en la ciudad de Tiro.

Israel, en jaque por los drones de bajo costo de Hezbollah

Israel, en jaque por los drones de bajo costo de Hezbollah

Irán acusó ayer a Israel de cruzar las “líneas rojas” en Líbano y amenazó con abrir “nuevos frentes”, a pesar de la tregua vigente desde el 8 de abril.

También reiteró que cualquier acuerdo con Estados Unidos dependerá precisamente de la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano.

Líbano e Israel acordaron una tregua el 17 de abril, pero nunca llegó a respetarse.

En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU inició una reunión ayer para discutir la situación en Líbano.

Periodistas de la AFP vieron a cientos de familias abandonar la periferia sur de Beirut, a pie, en moto o en vehículos.

“Nos fuimos de inmediato”, contó un joven de 24 años que se identificó como Hadi. Las declaraciones israelíes “provocaron un pánico general”, afirmó.

Israel afirma que su ofensiva en Líbano busca “aplastar” al grupo chiita Hezbollah, que como aliado de Irán reabrió las hostilidades el 2 de marzo en solidaridad con Teherán, blanco de la campaña israelí-estadounidense.

“Agresión feroz”

Israel reivindicó la toma de la estratégica fortaleza de Beaufort, lo que Netanyahu calificó como un “un giro decisivo” en las operaciones.

Hezbollah afirmó en un comunicado que combatía a las fuerzas israelíes en los alrededores del castillo, que domina el sur del Líbano y parte del norte de Israel, y que las tropas israelíes habían convertido en base antes de su retirada en el año 2000.

El ejército israelí también bombardeó ayer más de 40 localidades del sur, en particular en Tiro, cerca de un hospital, causando daños y varios heridos, según la Agencia Nacional de Información.

Israel bombardeó más de 200 objetivos de Hezbollah en 24 horas

Israel bombardeó más de 200 objetivos de Hezbollah en 24 horas

El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció una “agresión feroz” por parte de Israel pero aseguró que las negociaciones entre ambos países, a las que se opone Hezbollah, siguen siendo “la única forma de poner fin a la guerra”.

Desde el inicio de la guerra el 2 de marzo más de 3.412 personas han muerto en Líbano y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut.

El balance del lado israelí asciende a 26 fallecidos, tras la muerte de otro soldado este lunes. (AFP)

Temas Estados Unidos de AméricaIsraelLíbanoBenjamin NetanyahuDonald TrumpHezbollah
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El mercado automotor se redefine: Hoy le hablás al auto y te prende el aire sin tocar nada
1

El mercado automotor se redefine: "Hoy le hablás al auto y te prende el aire sin tocar nada"

El verdadero método Scaloni: cómo hizo para que la selección argentina dejara de ser un problema
2

El verdadero método Scaloni: cómo hizo para que la selección argentina dejara de ser un problema

3

Las motos y el peligro de no respetar las normas

4

Cartas de lectores: ¿y quién cuida el bioetanol?

5

Cartas de lectores: “Anom-IA”

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
4

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán
5

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán

Más Noticias
Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

Comentarios