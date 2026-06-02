Hezbollah acepta la propuesta de Estados Unidos para detener ataques contra Israel

Según el medio estadounidense Axios, Trump calificó a Netanyahu de “loco” y lo acusó de poner en peligro las negociaciones de paz con Irán. Más tarde, Trump insistió en que Hezbollah había “acordado dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Del mismo modo, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto dura eso; ¡ojalá sea por la eternidad!”, escribió el presidente estadounidense.