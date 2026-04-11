Israel bombardeó más de 200 objetivos de Hezbollah en 24 horas

En un mensaje difundido en X, autoridades israelíes señalaron: “La Fuerza Aérea atacó en las últimas 24 horas más de 200 objetivos de la organización terrorista Hezbollah en el Líbano. Israel continúa atacando infraestructuras de la organización y apoyando las actividades de las fuerzas terrestres que operan en el sur de Líbano. Además, continúa con sus ataques contra lanzadores con el objetivo de frustrar disparos hacia los civiles del Estado de Israel”.