Miguel Chaiben Terraf fue ratificado por sexto mandato consecutivo en la Red Federal de Control Público

Miguel Chaiben Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, fue ratificado por sexto mandato consecutivo como vicepresidente de la Red Federal de Control Público, en el marco de la IV Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina y de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur, que se desarrolló en la ciudad de Ushuaia los días 5, 6 y 7 de noviembre.
Durante la Asamblea General Ordinaria, también fue reelecto el Sergio Tomás Oste como presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina (S.P.T.C.R.A.), mientras que Terraf fue confirmado en su rol dentro de la Red Federal, organismo cuyo presidente, de acuerdo con el Decreto 38/2014, es el Síndico General de la Nación.
La continuidad del representante tucumano al frente de la vicepresidencia constituye un reconocimiento a su trayectoria, compromiso y aporte sostenido al fortalecimiento del control público, consolidando su labor profesional en favor de la transparencia institucional y del servicio al Estado.
La Red Federal de Control Público es una asociación participativa que supervisa en todo el país el desempeño de los programas sociales implementados por el Poder Ejecutivo Nacional. Su labor integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría en los niveles nacional, provincial y municipal, garantizando una cobertura efectiva del control mediante relevamientos y acciones directas en los territorios donde se aplican las políticas sociales.
Creada el 28 de febrero de 2002, la Red nació a partir de un convenio suscripto por distintos órganos gubernamentales de control, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de asistir al Estado en la ejecución de medidas destinadas a responder a la emergencia social.
Con esta nueva ratificación, Miguel Chaiben Terraf reafirma el papel protagónico de Tucumán dentro del sistema federal de control y auditoría pública, en un contexto en el que la eficiencia y la transparencia continúan siendo pilares fundamentales para el fortalecimiento institucional del país.