Miguel Chaiben Terraf fue ratificado por sexto mandato consecutivo en la Red Federal de Control Público

Miguel Chaiben Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, fue ratificado por sexto mandato consecutivo como vicepresidente de la Red Federal de Control Público, en el marco de la IV Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina y de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur, que se desarrolló en la ciudad de Ushuaia los días 5, 6 y 7 de noviembre.