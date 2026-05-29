Alquileres, prepagas y colegios privados tendrán aumentos en el mes de junio

Resumen para apurados
- Alquileres, prepagas y colegios privados subirán en junio en Argentina por la actualización de contratos e índices, afectando el presupuesto de las familias.
- Las prepagas subirán entre 2,5% y 2,9%, los colegios privados hasta un 5% y los alquileres bajo la antigua ley sufrirán un ajuste anual cercano al 80%.
- Estos incrementos generarán una mayor pérdida del poder adquisitivo, proyectando un escenario de tensión económica familiar a pesar de la reciente desaceleración del IPC.
Junio llegará con una renovación en los costos de diversos rubros. Los aumentos que se darán, siguiendo indicadores como el Índice de Precios al Consumidor o el Índice de Contratos de Locación impactarán de lleno sobre el bolsillo de las familias argentinas. Medicina prepaga, alquileres, colegios y, en muchos casos, transporte, serán los prestadores que subirán sus costos.
Aún con una baja en el IPC informado para mayo, el más bajo registrado en los últimos cinco meses, el poder adquisitivo continuará en caída. Es que desde el lunes próximo, 1 de junio, entrarán en vigencia algunos de estos aumentos.
Aumento en la medicina prepaga
Las empresas de medicina prepaga deben informar mes a mes los aumentos que aplicarán sobre las cuotas mensuales. Según lo declarado a la Superintendencia de Servicios de Salud, se aplicarán subas de entre el 2.5% y 2.9%, monto que puede variar según el tipo de cobertura que tenga cada afiliado.
Accord Salud, Avalan, Osde, Sancor Salud y Swiss Medical aplicarán un aumento del 2.6% para junio, mientras que Omint tendrá un aumento del 2.9%. En total, 2026 registra un aumento en prepagas superior al 10%.
Aumento en cuotas de colegios privados
El incremento que se dará en junio en la educación privada tendrá una variación entre las diferentes provincias. El porcentaje de subsidio estatal de las instituciones también tendrá relación directa con los aumentos. En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires habrá aumentos de hasta el 5%.
Aumento en los alquileres
El Banco Central determinó, según ICL, que la actualización de los contratos que se vencen este mes tendrán una actualización anual cercana al 80%. El ICL se calcula combinando la variación del IPC y de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales. Los inquilinos afectados serán los que tengan contrato firmado bajo la ley de alquiler anterior.