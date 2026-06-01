Coparticipación de fondos federales: ¿cómo le fue a Tucumán en la distribución?

Según la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), la suba de la coparticipación neta en mayo se debería a la suba real interanual del 26,1% de la recaudación de Ganancias, mientras que el IVA mostró una variación negativa, del 9,3%. En conjunto, la recaudación de IVA y Ganancias habría registrado una suba real interanual del 10,2%. Por su parte, la caída de la recaudación de impuestos internos fue del 19,1%. La recaudación conjunta de IVA y Ganancias revierte una secuencia de cuatro caídas consecutivas con una suba del 10,2%. Cabe recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 96% de la masa coparticipable neta.