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Coparticipación de fondos federales: ¿cómo le fue a Tucumán en la distribución?

Las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones habrían subido 9,2% real.

Coparticipación de fondos federales: ¿cómo le fue a Tucumán en la distribución?
Hace 2 Hs

El Gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) unos $ 8 billones durante mayo en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $ 5.5 billones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 44,5%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduce en una suba real del 8,6%, de acuerdo con el reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones, habrían subido 9,2% real.

Según la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), la suba de la coparticipación neta en mayo se debería a la suba real interanual del 26,1% de la recaudación de Ganancias, mientras que el IVA mostró una variación negativa, del 9,3%. En conjunto, la recaudación de IVA y Ganancias habría registrado una suba real interanual del 10,2%. Por su parte, la caída de la recaudación de impuestos internos fue del 19,1%. La recaudación conjunta de IVA y Ganancias revierte una secuencia de cuatro caídas consecutivas con una suba del 10,2%. Cabe recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 96% de la masa coparticipable neta.

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Al analizar la evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción, se observa que todas registraron variaciones reales positivas. No obstante, la dispersión fue de 5,4 puntos porcentuales entre Buenos Aires, con la menor suba (7,6%), y Catamarca, la de mayor suba (13,0%). Las que siguen con mejor desempeño son Misiones (9,6%), Tucumán (9,5% y $ 369.000 millones durante el mes pasado) y CABA (9,2%), detalla el Iaraf.

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