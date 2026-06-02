¿Tu gato está envejeciendo? Las señales que no debés pasar por alto

Señales de que un gato está envejeciendo

Uno de los primeros indicios es la disminución de la actividad física. El gato duerme más, juega menos y se mueve con mayor lentitud. Este cambio, que podría parecer normal, puede estar relacionado con dolencias articulares como la artritis o con la pérdida progresiva de masa muscular, conocida como sarcopenia.