La receta de Paulina Cocina para hacer el puré de calabaza más cremoso, sano y económico

Una comida que trasciende los tiempos, las cocinas y hasta las habilidades culinarias es el puré de calabaza, una preparación que no necesita demasiada sabiduría gastronómica o destrezas para prepararse y que puede resultar un éxito con mínimos ingredientes. La nobleza de este fruto lo hace la base de muchas otras recetas más elaboradas, aunque un simple puré de calabaza cremoso y bien ejecutado puede convertirse en el plato principal. Para lograrlo con éxito, Paulina Cocina proporciona un sencillo manual.