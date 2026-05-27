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La receta de Paulina Cocina para hacer el puré de calabaza más cremoso, sano y económico

Con mínimos ingredientes y algunos cambios en la cocción tradicional es posible elaborar un plato principal saludable o la base de muchos otras comidas atractivas.

Cómo hacr puré de calabaza en pocos pasos.
Cómo hacr puré de calabaza en pocos pasos. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Paulina Cocina presentó una receta para preparar un puré de calabaza cremoso, sano y económico, buscando evitar la pérdida de nutrientes que suele causar la cocción por hervor.
  • El método propone hornear la calabaza en vez de hervirla, técnica que disuelve hasta el 90% de sus minerales esenciales, logrando así un sabor más concentrado y saludable.
  • Esta alternativa busca concientizar sobre técnicas culinarias que preservan el valor nutricional de los alimentos de consumo diario, optimizando el presupuesto hogareño.
Resumen generado con IA

Una comida que trasciende los tiempos, las cocinas y hasta las habilidades culinarias es el puré de calabaza, una preparación que no necesita demasiada sabiduría gastronómica o destrezas para prepararse y que puede resultar un éxito con mínimos ingredientes. La nobleza de este fruto lo hace la base de muchas otras recetas más elaboradas, aunque un simple puré de calabaza cremoso y bien ejecutado puede convertirse en el plato principal. Para lograrlo con éxito, Paulina Cocina proporciona un sencillo manual.

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El puré de calabazas es de esas recetas que puede conformar una cena ligera, alta en nutrientes y saludable. Dependiendo de los ingredientes que se agreguen, puede incluso transformarse en una reconfortante sopa crema (ideal para sumarle unos cubos de queso que se derritan con el calor) o convertirse en la guarnición perfecta y consistente para acompañar carnes y pescados.

Además de su versatilidad en la mesa, la calabaza es una aliada indiscutible de la salud. Su consumo ayuda a controlar la presión arterial, beneficia al corazón y fortalece el sistema inmunitario y la salud ocular. Al ser un alimento liviano y económico, se vuelve un infaltable de la cocina diaria que rinde para varias porciones y se puede conservar en la heladera por dos o tres días, o incluso congelar.

El error común que debés evitar al cocinarla

A la hora de cocinar este vegetal, existe una tentación frecuente: hervirlo. Sin embargo, los expertos advierten que hervir la calabaza puede hacer que pierda hasta el 90% de sus nutrientes, disolviendo minerales esenciales como el potasio, magnesio y fósforo en el agua.

Para conservar todas sus vitaminas y lograr un sabor concentrado y dulce, la mejor opción es la cocción al vapor o, como propone esta receta de Paulina Cocina, al horno. Si estás con poco tiempo, un excelente truco "express" es limpiarla y llevarla al microondas en un estuche de vapor durante 8 o 10 minutos hasta que esté blanda.

A continuación, te dejamos la guía paso a paso para lograr un puré irresistible y con una textura súper cremosa.

Cómo hacer puré de calabaza cremoso: Guía paso a paso

Rendimiento: 4 porciones (1,5 kg de puré aprox.)

Tiempo de cocción: 1 hora a 1 hora y media.

Ingredientes

  • 1.5 kg de calabaza
  • Manteca (a gusto)
  • Un chorrito de leche
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta negra recién molida

1. Encendé el horno y llevalo a una temperatura de 200ºC.

2. Lavá bien la calabaza y cortala por la mitad a lo largo. Retirá la pulpa y las semillas con una cuchara. (Tip de reciclaje: ¡no tires las semillas! Podés tostarlas para hacer un snack saludable o guardarlas para sembrar en primavera).

3. Colocá las mitades en una placa para horno. Pinchá la superficie con un tenedor y condimentá con sal, pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva. Llevalas al horno por un lapso de entre 1 hora y 1 hora y media, hasta que pinches la pulpa y esté bien tierna.

4.  Retirá la calabaza del horno y, con la ayuda de una cuchara, extraé toda la pulpa y colocala en un bol grande (o en el vaso de una batidora).

5. Pisá la pulpa caliente a mano o triturándola hasta lograr una textura suave. Agregá una cucharada de manteca, rectificá la sal y la pimienta, y seguí aplastando hasta que la manteca se derrita por completo con el calor residual.

6. Incorporá un chorro de leche para suavizar la consistencia, uní bien todos los ingredientes y serví con un hilo de aceite de oliva por encima.

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