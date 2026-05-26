Cómo juega Jordania, el rival que puede incomodar a la selección argentina en el Mundial 2026

En el vasto mapa del fútbol mundial, hay historias que se escriben con la tinta de la perseverancia. Jordania es el ejemplo perfecto de ello: este país de Oriente Medio se presentará como uno de los debutantes absolutos en el Mundial 2026 y el destino quiso que compartiera el grupo J nada menos que con la selección argentina. Lo que puede parecer una simple rareza producto del nuevo formato del torneo (ahora con 48 selecciones en lugar de 32), para el pueblo jordano representa la coronación de un proceso histórico, la validación de un proyecto deportivo y el fin definitivo del estigma de "eterno perdedor" en una región donde suelen mandar las naciones con presupuestos inagotables.