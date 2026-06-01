Elecciones presidenciales en Colombia: De la Espriella sorprendió y se quedó con la primera vuelta

Con el escrutinio oficialmente avanzado al 99,3% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, se consolidó en el primer lugar de la contienda al obtener el 43,73% de los apoyos. Pisándole los talones se ubicó el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, quien cosechó un sólido 40,91% de los sufragios válidos emitidos por la población. La diferencia porcentual entre ambos líderes marcó una de las jornadas electorales más reñidas, cerradas y disputadas de las últimas décadas en el país.