Colombia vota a su próximo presidente entre continuidad y cambio de rumbo político

Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en la primera vuelta, donde se decidirá si el país renueva su voto de confianza a la izquierda en el poder o gira con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década.