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Colombia vota a su próximo presidente entre continuidad y cambio de rumbo político

Más de 41 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, en una elección marcada por la polarización y la expectativa de una segunda vuelta.

Votación del presidente Gustavo Petro. FOTO X @petrogustavo
Votación del presidente Gustavo Petro. FOTO X @petrogustavo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Más de 41 millones de colombianos votan este domingo en las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Gustavo Petro, debatiéndose entre la continuidad o el cambio.
  • La jornada electoral, inaugurada por Petro, se desarrolla con más de 118.000 mesas habilitadas en un clima de alta polarización y bajo la peor ola de violencia en una década.
  • Con tres candidatos favoritos liderando los sondeos, la dispersión del voto anticipa una definición en segunda vuelta electoral, programada para el próximo 21 de junio.
Resumen generado con IA

Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en la primera vuelta, donde se decidirá si el país renueva su voto de confianza a la izquierda en el poder o gira con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

Las urnas se abrieron a primera hora y en el transcurso ocho horas han recibido a los votante. La Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, comenzará el conteo de las papeletas una vez que cierre la jornada electoral. Los electores decidirán al sucesor del presidente Gustavo Petro (2022-2026), quien por ley no puede aspirar a la reelección.

Fue el propio Petro, junto al registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien encabezó el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. 

En las palabras de apertura, Petro invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia", consignó la cadena DW, a partir de agencias internacionales.

Tres favoritos

La Registraduría Nacional instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en zonas rurales. "Salgan a votar con entusiasmo, vayan a revalidar su actitud republicana y demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias políticas", manifestó Penagos.

Los colombianos podrán escoger entre 11 candidaturas para el nuevo período, que comienza el próximo 7 de agosto. Las encuestas dan como favorito al senador de izquierda Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Los mismos sondeos señalan que, dada la dispersión de votos, habrá segunda vuelta. Esta, de concretarse este escenario, tendrá lugar el 21 de junio.

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