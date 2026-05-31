Elecciones en Colombia: habrá segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Resumen para apurados
- Colombia definirá su próximo presidente en un balotaje el 21 de junio entre el senador Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, al no superar ninguno el 50% de los votos este domingo.
- De la Espriella lideró con el 43% frente al 41% de Cepeda en una jornada que se desarrolló con normalidad bajo un fuerte operativo de seguridad y supervisión internacional.
- Este balotaje, uno de los más ajustados del último tiempo, determinará quién sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño y definirá el rumbo político del país.
Las elecciones presidenciales de Colombia de este domingo concluyeron sin un ganador en primera vuelta y el próximo mandatario del país se definirá en una segunda vuelta entre el senador Iván Cepeda y el dirigente del movimiento Defensores de Patria, Abelardo de la Espriella.
La Registraduría Nacional confirmó que ninguno de los postulantes logró superar el 50% de los votos necesarios para consagrarse presidente en primera instancia, por lo que ambos competirán en el balotaje previsto para el próximo 21 de junio.
Los primeros resultados reflejaron una marcada paridad entre los dos candidatos más votados, anticipando una definición ajustada para determinar quién sucederá al presidente Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño.
Con casi el 100% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella gana con más del 43% de los votos, mientras que Iván Cepeda va segundo, con casi el 41%; ambos deberán ir a balotaje para definir cuál de los dos será el próximo mandatario del país
Cómo se desarrollaron las elecciones en Colombia
Las mesas de votación cerraron este domingo a las 16:00 (hora local), tras una jornada de ocho horas en la que millones de colombianos acudieron a las urnas tanto dentro del país como en el exterior.
La Registraduría también habilitó centros de votación en 67 países, donde los ciudadanos residentes fuera de Colombia pudieron emitir su voto desde el pasado 25 de mayo.
Según informaron las autoridades, el proceso electoral se desarrolló con normalidad bajo el denominado Plan Democracia, un amplio operativo de seguridad coordinado por el Ministerio de Defensa.
Más de 400.000 efectivos de las distintas fuerzas participaron del dispositivo destinado a garantizar la seguridad de los votantes y el normal desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional.
Observadores internacionales y conteo de votos
La elección contó además con la presencia de 26 organizaciones y misiones internacionales, que desplegaron alrededor de 1.500 observadores en los más de 13.000 puestos de votación habilitados en Colombia.
Tras el cierre de las mesas comenzó el conteo manual de los sufragios, cuyos resultados parciales fueron difundidos por la Registraduría hasta confirmar oficialmente que la definición presidencial deberá resolverse en una segunda vuelta.
De esta manera, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella buscarán el próximo 21 de junio convertirse en el nuevo presidente de Colombia y suceder a Gustavo Petro en uno de los balotajes más reñidos de los últimos años.