Una apuesta por la educación que Tucumán necesita

La educación enfrenta desafíos cada vez más complejos, de allí que la realización del 2º Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos constituye una señal política, pedagógica y cultural que merece ser destacada por lo que implica para el presente y, sobre todo, para el futuro de Tucumán. El encuentro se desarrollará a lo largo de esta semana, organizado por el Ministerio de Educación bajo el lema “Conectar para Enseñar”, con la participación de especialistas nacionales y locales de prestigio, como Pablo Aristizábal, Carina Kaplan, Beatriz Diuk y Mabel Rodríguez.