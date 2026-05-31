Una apuesta por la educación que Tucumán necesita

La educación enfrenta desafíos cada vez más complejos, de allí que la realización del 2º Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos constituye una señal política, pedagógica y cultural que merece ser destacada por lo que implica para el presente y, sobre todo, para el futuro de Tucumán. El encuentro se desarrollará a lo largo de esta semana, organizado por el Ministerio de Educación bajo el lema “Conectar para Enseñar”, con la participación de especialistas nacionales y locales de prestigio, como Pablo Aristizábal, Carina Kaplan, Beatriz Diuk y Mabel Rodríguez.
Que haya más de 12.000 docentes inscriptos refleja el interés genuino de los educadores por actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y encontrar respuestas a problemas que atraviesan diariamente las aulas. También evidencia una comunidad educativa dispuesta a repensarse, a revisar prácticas y a construir nuevas herramientas para afrontar un contexto social y tecnológico en permanente transformación.
Resulta especialmente valioso que el congreso haya definido tres ejes que dialogan directamente con estas preocupaciones: el fortalecimiento de la alfabetización y la matemática; las habilidades socioemocionales para la convivencia escolar; y la innovación tecnológica vinculada a la cultura digital.
La decisión de redoblar la apuesta en alfabetización constituye uno de los aspectos más importantes de esta edición. Sin comprensión lectora, sin capacidad de expresión oral y escrita, y sin herramientas matemáticas básicas, cualquier intento de construir aprendizajes más complejos queda severamente limitado.
Otro de los aportes significativos es la decisión de otorgar protagonismo a los docentes tucumanos, ya que el congreso incorpora una mirada diferente al reconocer que en las escuelas de la provincia existen experiencias innovadoras y exitosas que merecen ser compartidas. Los Ateneos Territoriales de Buenas Prácticas representan una de las iniciativas más interesantes en ese sentido, porque se trata de experiencias desarrolladas en contextos reales, muchas veces atravesados por dificultades sociales, económicas y culturales.
También merece destacarse la incorporación de las familias como protagonistas de la reflexión educativa. La mesa panel “Escuela y familias construyendo vínculos que cuidan” responde a una necesidad cada vez más evidente, ya que la educación no puede desarrollarse de manera efectiva si escuela y hogar avanzan por caminos separados.
Más allá de las conferencias, de los paneles y de las numerosas actividades programadas en la capital, en Aguilares y en Alderetes, el valor de este congreso radica en el mensaje que transmite. La educación sigue siendo una prioridad estratégica y merece espacios de encuentro, debate y construcción colectiva. Si de estas jornadas surgen nuevas ideas, nuevas alianzas y nuevas prácticas capaces de llegar a las aulas tucumanas, el impacto trascenderá ampliamente los días de trabajo previstos.