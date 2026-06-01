Los que leen una mitad de Alberdi y olvidan la otra

El más “popular” Alberdi de nuestro tiempo es el que escribió “El crimen de la guerra”. Un manifiesto pacifista de una particular estructura que recorre el andamiaje en torno a ese hecho de sangre y destrucción con notable manera y auténtica convicción. Aquí cabe traer las expresiones de un inglés y en una edición de Editorial Claridad de nuestro país que expresa con una admirable calificación la obra en la reseña del libro: “Con razón se ha dicho de ‘El crimen de la guerra’ que, si en lugar de haber aparecido en la América española hubiese sido publicado en francés en París, Londres o Berlín, habría producido sensación, circulando profusamente en numerosas ediciones y, a estas fechas, se hubiera conquistado el subtítulo de ‘El Evangelio de la Paz’”. Lo suscribió Thomas Baty, originario de Reino Unido (1869-1954), abogado internacional y activista de género que firmaba con un seudónimo de mujer (Irene Clyde). Semejante apreciación define el impacto en esos tiempos, finales del siglo XVIII.