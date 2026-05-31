Crimen de Agostina Vega: quiénes son las figuras clave del caso que conmociona a Córdoba

La investigación por el crimen de Agostina Vega reúne a familiares, testigos y funcionarios judiciales que ocupan un rol central en el expediente. La adolescente de 14 años fue hallada muerta en un descampado de Ampliación Ferreyra, en Córdoba, una semana después de haber desaparecido. Con un único detenido y varias líneas de investigación abiertas, la Justicia intenta determinar qué ocurrió desde el momento en que salió de su casa hasta el hallazgo de sus restos.