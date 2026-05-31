Diego Reynoso: “Las cuestiones microeconómicas afectan más que Adorni a la gestión de Milei”
El consultor e investigador afirma que, en los dos primeros años, el Presidente supo vender el futuro, pero en la actualidad está obligado a responder a la demanda social, inquieta por los bajos salarios y el desempleo.
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