Nota preliminar*

La noche del 3 de septiembre de 2016, mientras va sentada a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas que vuela desde San Miguel al Chaco, el corazón de Cibelia Ree se paraliza. Ree es una ex estudiante de historia y bajista de una banda de rock que lleva años detrás de un propósito: encontrar el sonido que permita a las personas establecer una conexión íntima con una canción. Su cuerpo se paraliza porque su amigo Pep, que viaja junto a ella en ese vuelo, le ha dicho que cree haber escuchado ese sonido. Pasó tanto tiempo desde que Ree investiga esa forma sonora que, para entonces, incluso le ha puesto un nombre. Es el efecto peculiar. La calma que sucede después de una profunda distorsión. A esa definición Ree la encontró mientras intentaba conocer las propiedades físicas que hacen posible la transmisión de los sonidos y de las voces humanas a través de la electricidad. Fue entonces cuando se topó con Antonio Meucci, con la historia sobre cómo Graham Bell logró robarle su invento y con la declaración que el Congreso de Estados Unidos emitió 114 años después, cuando Meucci ya estaba muerto. Aunque Pep y Ree vuelven a ponerse los auriculares, todos los intentos que hacen aquella noche del 3 de septiembre son en vano. Vuelven atrás la canción. Una, nueve, catorce veces. Pero ya no consiguen escuchar nada parecido al efecto peculiar.