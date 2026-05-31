Nota preliminar*

Todos los años tienen un septiembre.
Dos aviones de aerolíneas comerciales se estrellaron contra las torres Norte y Sur del World Trade Center de Nueva York en septiembre de 2001. Algunas de las 2.996 personas que murieron alcanzaron a hacer una última llamada a sus seres queridos. Al año siguiente, una Resolución del Congreso de los Estados Unidos dio por finalizado un largo litigio judicial que, desde 1887, intentaba dirimir la autoría de la invención del teléfono. El documento no deja dudas. Fue Antonio Meucci —y no Graham Bell— el creador del primer aparato telefónico.
Todos los septiembres tienen un año.
Pero eso no tendría por qué significar algo.
El 3 se septiembre de 1971, Juan Domingo Perón recibe en Madrid los restos de Eva, que habían permanecido secuestrados durante 16 años. Como quería estar seguro de que ese fuera realmente el cuerpo de su esposa, Perón le pidió a su secretario que hiciera un llamado telefónico. El doctor Pedro Ara llegó a Puerta de Hierro al día siguiente y, según lo contó en sus memorias, antes de encontrarse con Eva atravesó “una especie de jardín de invierno, inundado de sol”. “Al fondo —escribió—, sobre una mesa, veíase un viejo y ordinario féretro ya abierto.”
Ponemos a la par dos años; elegimos un septiembre.
La noche del 3 de septiembre de 2016, mientras va sentada a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas que vuela desde San Miguel al Chaco, el corazón de Cibelia Ree se paraliza. Ree es una ex estudiante de historia y bajista de una banda de rock que lleva años detrás de un propósito: encontrar el sonido que permita a las personas establecer una conexión íntima con una canción. Su cuerpo se paraliza porque su amigo Pep, que viaja junto a ella en ese vuelo, le ha dicho que cree haber escuchado ese sonido. Pasó tanto tiempo desde que Ree investiga esa forma sonora que, para entonces, incluso le ha puesto un nombre. Es el efecto peculiar. La calma que sucede después de una profunda distorsión. A esa definición Ree la encontró mientras intentaba conocer las propiedades físicas que hacen posible la transmisión de los sonidos y de las voces humanas a través de la electricidad. Fue entonces cuando se topó con Antonio Meucci, con la historia sobre cómo Graham Bell logró robarle su invento y con la declaración que el Congreso de Estados Unidos emitió 114 años después, cuando Meucci ya estaba muerto. Aunque Pep y Ree vuelven a ponerse los auriculares, todos los intentos que hacen aquella noche del 3 de septiembre son en vano. Vuelven atrás la canción. Una, nueve, catorce veces. Pero ya no consiguen escuchar nada parecido al efecto peculiar.
Ponemos a la par dos septiembres.
Elegimos un año.
Ree espera doce meses para reconstruir ese instante. Está convencida de que, si ella y Pep se suben a un vuelo al Chaco en la misma fecha y en el mismo horario, él va a escuchar el efecto peculiar otra vez.
Subimos a un año; caemos en un septiembre.
Nunca estamos listos para los resultados.
La mañana de ese 3 de septiembre —el del siguiente año—, Ree despierta en medio de una confusión. En la radio están diciendo que el gobierno acaba de anunciar que no habrá más vuelos entre provincias. Justo cuando ella tiene que tomar ese avión desde una provincia a otra, de San Miguel al Chaco. En la soledad de su habitación sonarán los teléfonos. Habrá mensajes de Pep y de Charlie Wagner, el chico que le escribe cartas desde el día en que se conocieron en un aeropuerto de San Miguel. A Ree le importa Charlie. Es arquitecto; con él puede perder el hilo. Conversar. Sobre Antonio Meucci y sobre todos los personajes con los que ella se ha encontrado mientras recopila artículos para reconstruir la vida del inventor del teléfono; también acerca de historia, de física y de leyes del sonido. De aviones, de perspectiva. Conversar sobre tramoyas y teatros.
* El efecto peculiar.